Lupi avvistati in città, la Commissione rassicura: “Fenomeno noto e monitorato, nessuna emergenza”

PESCARA – La Commissione Politiche sociali e della Salute del Comune di Pescara, presieduta da Vittoria D’Incecco, è tornata oggi ad affrontare il tema delle segnalazioni relative alla presenza di lupi nel territorio urbano. Un argomento già trattato nella seduta del 26 giugno, quando era intervenuto Simone Angelucci, responsabile del Servizio Veterinario dell’Ente Parco Nazionale della Majella, incaricato dalla Regione Abruzzo del monitoraggio dei casi di lupi urbani, confidenti o problematici.

Durante la nuova riunione, Angelucci ha ribadito quanto già espresso: non esiste alcuna emergenza lupi in città. Il fenomeno è noto, studiato e costantemente monitorato. A confermare la valutazione sono stati anche Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, e Angelo Giammarino, direttore della UOC Sanità Animale della Asl di Pescara.

Un fenomeno noto, nessun allarme

Le segnalazioni arrivate al Comune, sia in passato sia più di recente, riguardano situazioni già conosciute dagli enti preposti, che hanno confermato come il quadro generale sia sotto controllo. La presenza di lupi in aree periurbane è un fenomeno osservato da tempo e non rappresenta, allo stato attuale, un rischio per la sicurezza pubblica.

D’Incecco ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione, pur in assenza di elementi di criticità: “Le attività di monitoraggio previste sono state effettuate e la situazione è costantemente seguita dagli organismi competenti. Non c’è alcun allarme, ma è giusto continuare a osservare il fenomeno”.

Collaborazione con la Polizia Locale

La Commissione ha inoltre evidenziato la possibilità di coinvolgere la Polizia Locale per eventuali interventi sul territorio, qualora si rendesse necessario un supporto operativo. Una misura preventiva, utile a garantire una gestione coordinata delle segnalazioni.

Un lavoro di rete per la sicurezza del territorio

L’incontro ha confermato l’efficacia della collaborazione tra Comune, Regione, Asl ed Ente Parco, che operano insieme per monitorare la fauna selvatica e garantire una corretta informazione ai cittadini. Un approccio scientifico e coordinato che permette di affrontare il tema con serietà, evitando allarmismi e assicurando risposte tempestive e basate sui dati.

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