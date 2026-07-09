Io Studio Abruzzo: 2335 borse di studio da 306,30 euro per l’anno scolastico 2025/2026

REGIONE – Sono 2335 gli studenti abruzzesi che per l’anno scolastico 2025/2026 riceveranno i contributi dell’iniziativa ministeriale Io Studio. Lo comunica l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo (nella foto), dopo la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto a seguito dell’istruttoria degli uffici regionali.

«Quest’anno le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito superano i 700 mila euro – spiega Santangelo – e consentiranno di finanziare 2335 borse di studio, ciascuna del valore di 306,30 euro. La procedura concordata con il Ministero prevede il caricamento dei nominativi sulla piattaforma dedicata per la validazione e l’autorizzazione al pagamento, prevista tra agosto e settembre».

Il programma Io Studio, finanziato dal Fondo unico per il diritto allo studio, sostiene gli studenti delle scuole medie superiori sulla base della situazione reddituale familiare, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico e favorire la continuità educativa.

Le modalità di riscossione restano invariate: famiglie e studenti maggiorenni possono ritirare il contributo presso qualsiasi Ufficio Postale, presentando documento d’identità e codice fiscale, richiedendo la Carta Postepay Borse di Studio sulla quale viene accreditata la somma. Per gli studenti già beneficiari negli anni precedenti, l’importo relativo all’annualità 2025/2026 sarà accreditato direttamente sulla stessa carta già in loro possesso, senza necessità di recarsi allo sportello.

Con l’erogazione delle borse Io Studio, la Regione Abruzzo conferma il proprio impegno nel sostenere il diritto allo studio e nel garantire strumenti concreti alle famiglie per accompagnare il percorso formativo dei giovani.