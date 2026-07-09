“Blu come l’Abruzzo” protagonista a Mediterranea

PESCARA – Il progetto Blu come l’Abruzzo, strategia del GAL Pesca Abruzzo finanziata dal FEAMPA 2021–2027, approda alla storica fiera Mediterranea con un evento di grande richiamo dedicato alla valorizzazione del pescato locale. Domenica 12 luglio, alle 20:30, il porto turistico Marina di Pescara ospiterà il cooking show dello chef stellato Nicola Fossaceca, del ristorante Al Metrò di Marina di San Salvo.

Un doppio percorso tra eccellenze ittiche e creatività

Sul palco di Mediterranea, Fossaceca guiderà il pubblico in un viaggio gastronomico dedicato alle materie prime dell’Adriatico, presentando due piatti d’autore: – seppiolina arrosto con rucola – spaghettini al granchietto.

Due ricette pensate per esaltare freschezza, eleganza e contemporaneità, con un omaggio alla tradizione culinaria abruzzese reinterpretata in chiave moderna.

Un evento centrale del cartellone estivo del GAL Pesca Abruzzo

Il cooking show è uno dei momenti clou del programma estivo del GAL, che in questi giorni vede protagonista il Festival del Pescato Locale, la rassegna diffusa che coinvolge ristoranti della Costa dei Trabocchi, del litorale pescarese e teramano con menù dedicati e percorsi di valorizzazione del prodotto ittico regionale.

Lo stand “Blu come l’Abruzzo” a Mediterranea

La presenza del GAL Pesca Abruzzo sarà attiva per tutta la durata della fiera: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, dalle 19:00 alle 00:30, sarà operativo uno stand istituzionale dedicato al progetto. Uno spazio pensato come punto d’incontro per cittadini e turisti, dove sarà possibile: – conoscere le specie ittiche dell’Adriatico – scoprire la stagionalità del pescato locale – informarsi sulle future linee d’azione del progetto, tra cui il nuovo marchio di certificazione di qualità – approfondire le campagne educative in partenza nei prossimi mesi

Un dialogo tra gastronomia, territorio e sostenibilità

Con Mediterranea, “Blu come l’Abruzzo” conferma la sua missione: valorizzare il pescato locale come risorsa identitaria, promuovere la sostenibilità e rafforzare il legame tra cultura gastronomica, turismo ed economia del mare.