“Arte, Energia, Vita”, mostra in memoria di Erminia Turilli all’Aurum

Da domenica 7 a domenica 21 novembre la mostra artistica in memoria della professoressa Erminia Turilli, ex Vice Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi ed ex Presidente dell’Associazione culturale Byblos

PESCARA – Domenica 7 novembre all’Aurum di Pescara, presso la sala d’Annunzio, si terrà l’inaugurazione della mostra artistica “Arte, Energia, Vita” in memoria della professoressa Erminia Turilli, ex Vice Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi ed ex Presidente dell’Associazione culturale Byblos. L’evento, patrocinato dal Comune di Pescara, si terrà dalle ore 17. Nella circostanza, il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone, consegneranno come premi delle targhe per ricordare l’impegno culturale della professoressa Erminia Turilli. Saranno presenti anche il vicedindaco Gianni Santilli, l’assessore Albore Mascia, il presidente e il vicepresidente dell’Ente Manifestazioni. La professoressa Turilli e l’ex marito e architetto Francesco Giuseppe Nuvolari, con l’associzione culturale Byblos, organizzarono a Pescara negli anni decine di mostre ed eventi culturali.

La mostra “Arte, Energia, Vita”, nella sua non casuale denominazione, descrive perfettamente una personalità vulcanica che ha creduto molto nell’arte e nella cultura come mezzi per rendere la società un luogo migliore, più effervescente e stimolante.

Oggi l’associazione culturale Byblos con il figlio di Erminia Turilli, e nuovo presidente, Francesco Maria Nuvolari, coglie questa occasione per annunciare che ogni anno si terrà un appuntamento culturale in memoria di Erminia Turilli, al cui interno verranno promosse tutte le discipline artistiche: arte, musica, teatro, fotografia. Una scadenza annuale che andrà a coinvolgere giovani artisti, anche emergenti, sia locali che nazionali e internazionali. L’intento è quello di proseguire sulle orme della professoressa Erminia Turilli: creare nuove situazioni di fermento culturale ed artistico all’interno della città.