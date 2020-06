Arci a supporto di Mediterranea per il sostegno al soccorso in mare

PESCARA – Arci Abruzzo e Arci Pescara partecipano alla campagna per il sostegno al soccorso in mare e alla lotta contro il COVID-19 inserite nelle finalità collegate alla devoluzione del 5×1000 nell’ambito della Dichiarazione dei redditi 2020 (730, CU, Unico).

Nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione Sociale” si trova il riquadro per la “Scelta per la destinaziona del cinque per mille dell’IRPEF” dove sarà possibile inserire il codice fiscale ARCI 97054400581.

“Come lo scorso anno, la raccolta del 5×1000 IRPEF, sarà destinata al supporto di Mediterranea Saving Humans, per la ripartenza della “Mare Jonio”, la nave battente bandiera italiana, attrezzata perché possa svolgere un’azione di monitoraggio e di eventuale soccorso in mare, aiutando a portare in salvo coloro che cercano una vita migliore fuggendo da povertà e guerra.

Quest’anno, però, con il 5×1000, Arci contribuisce anche a dare un sostegno concreto a circoli e comitati sparsi sul territorio italiano, che hanno messo in campo una nuova forma di resistenza contro l’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19.

Inserendo nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97054400581 e apponendo la firma, si darà un aiuto concreto, fatto di mani protese da una barca, di spese lasciate sull’uscio della porta e di persone pronte ad ascoltare e sostenere chi da solo non riuscirebbe a ripartire”. Riferiscono Arci Abruzzo e Arci Pescara.