Teramo Calcio, parla il direttore sportivo Federico

Per Federico, alla ripresa del campionato, sarà fondamentale la gestione delle energie mentali: vincerà che sarà più lucido e freddo

TERAMO – Il Direttore sportivo del Teramo Calcio, Sandro Federico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club. Federico ha detto che la squadra sta riprendendo dopo oltre tre mesi e lo sta facendo con grande fiducia econ la consapevolezza che in sei partite si potrà giocare tantissimo, a partire dal primo luglio. Nei prossimi giorni si capirà bene la condizione generale dei ragazzi, ma il ds ha la sensazione che chi avrà gestito meglio questa fase di lockdown potrà avere la meglio sugli avversari.

Si dovrà essere bravissimi nell’organizzazione del lavoro, nel non sovraccaricare i calciatori in queste due-tre settimane. Occorrerà mantenere al massimo le energie mentali, chi avrà la lucidità e la freddezza nelle partite secche riuscirà a prevalere, di conseguenza la gestione si rivelerà fondamentale.

“Questo playoff può essere un viatico per qualcosa di più importante in futuro: -ha detto Federico- ce la giocheremo, i valori sono azzerati e ritengo che la posizione di classifica conterà relativamente. Francavilla o Catanzaro? Nessuna preferenza, forse soltanto per motivi organizzativi preferiremmo evitare una trasferta lunga e giocare la prima al Bonolis”.