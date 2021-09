Aran Cucine nuovo sponsor delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto sono liete di comunicare l’accordo con l’azienda ARAN Cucine per il main sponsor della Serie B nella stagione 2021/22, proseguendo il rapporto iniziato nell’aprile scorso con l’ingaggio della campionessa del mondo 3vs3 Marcella Filippi.

L’AZIENDA

ARAN Cucine, con sede ad Atri, è leader in Italia nelle esportazioni, e tra le prime aziende italiane in progettazione, produzione e distribuzione di cucine, con 350 dipendenti e 1500 punti vendita nei 120 Paesi coperti in tutto il mondo. L’intera collezione ARAN World è progettata e realizzata in Abruzzo, in sette grandi impianti produttivi altamente automatizzati ed efficienti, che realizzano più di 250 cucine ogni giorno.

FRANCESCO DEL GOVERNATORE, GM PANTHERS ROSETO

“Legare un marchio dal prestigio di ARAN Cucine alle nostre Panthers è un sogno che si avvera, e che ci rende estremamente orgogliosi. Personalmente ho sempre creduto in questo abbinamento, e sono felice che la famiglia Rastelli in questi mesi abbia conosciuto e apprezzato tutta la nostra realtà, scegliendo poi di diventarne parte integrante. L’auspicio è che questo sia l’inizio di un viaggio entusiasmante e ricco di soddisfazioni per entrambe le parti”.

RENZO RASTELLI, PRESIDENTE ARAN WORLD SRLU

“Da giovane sognai di esportare il Made in Italy nel mondo; per farlo ho creduto in un sogno, e grazie ai miei collaboratori stiamo ottenendo risultati inimmaginabili. Il basket femminile è ovunque nel mondo un mezzo di emancipazione per le giovani donne, così oggi ARAN Cucine si unisce al sogno delle bambine e delle giovani donne PANTHERS ROSETO, con la certezza che esprimeranno un’instancabile capacità di guardare avanti e favoriranno vicinanza, inclusione, attenzione”.