Apprendistato duale Abruzzo: sinergia tra Enel e Università dell’Aquila

L’AQUILA – Si è svolto oggi all’Università degli Studi dell’Aquila il workshop “L’Apprendistato duale di Alta Formazione e Ricerca”, promosso in collaborazione con Enel e il Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia, per valorizzare il modello formativo che integra studio universitario e lavoro in azienda.

L’assessore regionale alla Formazione Roberto Santangelo (nella foto) ha sottolineato il valore strategico dell’apprendistato duale per avvicinare il mondo accademico alle imprese e formare giovani con competenze solide e innovative. La Regione Abruzzo sostiene attivamente il progetto, già finanziato con oltre 4 milioni di euro in voucher per l’alta formazione.

Durante l’incontro, Santangelo ha consegnato l’encomio solenne della Giunta regionale ad Aldo Forte, dirigente Enel Italia, per il contributo decisivo alla realizzazione del programma, giunto alla terza edizione e attivo presso il corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. Il programma consente a quindici studenti di avviare un contratto di apprendistato durante l’ultimo anno di studi, alternando lezioni universitarie e formazione tecnico-professionale in azienda.

All’Aquila è inoltre attivo un centro di formazione e addestramento di livello master, che ospita attività didattiche, tirocini e tesi, contribuendo a elevare la qualità del percorso formativo.

All’evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, accademici e aziendali, tra cui il Rettore Fabio Graziosi, il direttore di dipartimento Vincenzo Stornelli, l’AD di e-Distribuzione Vincenzo Ranieri, e il presidente del corso di laurea Edoardo Fiorucci.