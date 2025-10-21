Abruzzo, approvati 50 milioni per la ricostruzione post sisma

TERAMO – Durante la riunione del Comitato Istituzionale tenutasi oggi nella sala consiliare della Provincia di Teramo, è stata deliberata l’ammissibilità al finanziamento di numerosi interventi pubblici, destinati sia ai comuni del cratere sismico che a quelli fuori cratere, per un totale di oltre 50 milioni di euro.

L’assessore regionale Umberto D’Annuntiis (nella foto), intervenuto su delega del presidente Marco Marsilio, ha commentato l’approvazione del Piano come “una nuova risposta concreta alle esigenze di riparazione e restauro, non solo edilizio ma anche sociale ed economico”, sottolineando l’impegno condiviso del Commissario Guido Castelli, dell’USR Abruzzo guidato da Vincenzo Rivera, e della Regione in questa fase cruciale per la rinascita dei territori colpiti.

All’incontro, ampiamente partecipato, erano presenti numerosi sindaci, rappresentanti degli Enti attuatori, dirigenti dell’Ufficio Ricostruzione post sisma, e diversi esponenti istituzionali tra cui i senatori Liris e Sigismondi, gli onorevoli Bagnai, Pagano e Testa, il consigliere regionale Verrecchia, il sindaco di Teramo D’Alberto e il presidente della Provincia D’Angelo.