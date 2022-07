Il libro sarà presentato il 5 luglio presso la Sezione CAI L’Aquila, alla presenza del Presidente Generale del CAI Antonio Montani

L’AQUILA – Domani, martedì 5 luglio 2022 sarà a L’Aquila il neo-eletto Presidente Generale del C.A.I. Antonio Montani che alle ore 18,00, presso la Sezione del C.A.I. di L’Aquila, unitamente al componente del Comitato Direttivo Centrale Angelo Schena, presenzierà alla presentazione del libro di Antonio Massena edito dal Club Alpino Italiano «La Memoria della Luce – La Cineteca del Club Alpino Italiano tra storia e attualità» sulla storia della Cineteca nazionale del CAI.

Oltre all’autore Antonio Massena sarà presente anche il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta.

Nel primo pomeriggio, invece, il Presidente Generale sottoscriverà a L’Aquila un Protocollo di Intesa con il Consigliere Carlo Presenti, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, l’Ing. Raffaello Fico, responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (URSC) e l’Ing. Salvatore Provenzano, responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città de L’Aquila (USRA). Il protocollo sancisce la collaborazione tra il C.A.I. e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione:

a) nella tutela e valorizzazione della montagna e delle risorse paesaggistiche, architettoniche, turistico­ culturali;

b) nel rilancio della rete sentieristica di collegamento fra i comuni interessati del Cratere Sismico;

c) negli interventi di riqualificazione e consolidamento delle tratte del “Sentiero Italia CAI” che interessano l’attraversamento dei territori della regione Abruzzo interessati dal sisma del 2009;

d) negli interventi di riqualificazione e consolidamento di cammini tematici, storici, religiosi e culturali che attraversano i territori dei comuni interessati dal sisma del 2009.