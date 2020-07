Antonio Masi torna a giocare alla Tombesi C5

Dopo tre anni al Carrè Chiuppano in A2, il laterale nato a Ortona nel 1997 torna in Abruzzo. «Felicissimo di essere di nuovo a casa e di arrivare, finalmente, alla Tombesi. Il mio obiettivo è migliorare sempre, anno dopo anno»

ORTONA – Altro nuovo arrivo in casa Tombesi, che rafforza la propria pattuglia di italiani e di abruzzesi. Antonio Masi è un prodotto del settore giovanile del Montesilvano, società nella quale ha militato fino alla stagione 2016/2017, in cui si divise tra Under 19 e prima squadra (nel campionato di serie B), entrambe allenate da Gianluca Marzuoli. Negli ultimi tre anni ha fatto esperienza ed è cresciuto moltissimo come giocatore tra le fila del Carrè Chiuppano, in cui ha conosciuto l’atmosfera della seconda serie nazionale. Ora, il ventitreenne laterale torna in Abruzzo e lo fa con la maglia della Tombesi, la squadra della città in cui è nato:

«Sono felicissimo di tornare a casa. Dopo tre anni di esperienza fuori, penso sia la cosa giusta da fare, era un mio desiderio e sono felice di averlo realizzato. Seguo la Tombesi da quando ho iniziato a giocare a calcio a 5 e, come tutti nell’ambiente, ho l’opinione che si tratti di una società seria, che sa come si fanno le cose. Giocare per la Tombesi era un’idea che avevo da tempo, e già da alcune stagioni ne parlavamo e ci siamo andati vicini: adesso, finalmente, la possibilità si è concretizzata. Sono contento di ritrovare mister Marzuoli, con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto e al quale devo molto, visto che è stato lui a lanciarmi in prima squadra, nel campionato di serie B di qualche anno fa. Per quanto riguarda il mio obiettivo personale, è molto semplice ed è sempre lo stesso, anno dopo anno: fare meglio della stagione precedente e dare qualcosa in più di quello che società, mister e compagni si aspettano da me. Spero davvero di riuscirci anche qui a Ortona».