Anteprima “Gironi Divini 2022”: ecco quando

Il prologo dell’evento che anche quest’anno animerà le serate marsicane si svolgerà da venerdì 15 luglio a lunedì 18 luglio

AVEZZANO – Da oggi, 15 luglio, e fino a lunedì 18 luglio la Marsica sarà la base di un evento itinerante incentrato sul vino di qualità, unico per qualità e rappresentatività dei partecipanti. Una selezione di giornalisti, critici, buyers di primo livello, insieme a una rappresentanza di produttori che incarnano le tante anime della vitivinicoltura regionale, saranno ospiti del nostro territorio, da dove partiranno alla scoperta delle bellezze abruzzesi.

Anteprima Gironi Divini 2022 è il prologo tecnico dell’evento targato Live Communication, che ormai da un decennio arricchisce le serate agostane del territorio marsicano. Un fitto programma di degustazione e convegni vedrà mondo della critica e mondo della produzione seduti allo stesso tavolo (cosa rarissima), per valutare e discutere lo stato dell’arte del vino regionale e selezionare le etichette che saranno proposte al pubblico nelle finali di metà agosto. Si parte domani ad Avezzano, per proseguire sabato nelle Colline Teramane, domenica in Terre di Casauria e finire lunedì a Tagliacozzo.

“Senza fare troppi giri di parole”, ha dichiarato Franco Santini, coordinatore tecnico dell’evento e noto conoscitore dei vini regionali, “il team di degustazione messo in piedi quest’anno è semplicemente eccezionale! Da oltre 20 anni giro in Italia e all’estero per eventi enologici, e confesso, in totale sincerità, che la qualità e lo spessore dei giudici di questa anteprima raramente l’ho incontrato”.

Nomi come Paolo Lauciani, Giampaolo Gravina, Vincenzo Scivetti, Maurizio Valeriani, Andrea De Palma, Ernesto di Renzo, Pino Perrone, Giuseppe Gentile, Paolo Frugoni, Paolo Valentini, Giammarco Tulli Gennari, Daniele Moroni, Giuseppe Caudai, Marco D’Alessandro, Paolo Zazza (…e sicuramente dimentico qualcuno degli amici che interverranno), sono garanzia di professionalità e di competenza assoluta. Come si dice in questi casi, sarà per me un vero privilegio poter condividere con loro quattro intense giornate di chiacchiere e bevute incentrate sul vino abruzzese di qualità.

“Un privilegio reso ancora più prezioso dalla eccezionale risposta che ho avuto dagli amici produttori abruzzesi”, ha continuato Santini, “che hanno capito subito la rilevanza della cosa e ci hanno aiutato a mettere in piedi un evento speciale. Si parte con un convegno/degustazione ad Avezzano il 15 pomeriggio, nella funzionale sede di MeFuGo – Mercato Futuristico del Gusto, il nuovo progetto della famiglia Sabatini all’ex palaghiaccio. Qui, oltre ai giudici, si raduneranno i titolari o gli enologi di Torre dei Beati, Tenuta i Fauri, Pepe, Cataldi Madonna, Zaccagnini, Masciarelli, Vigna Madre, Feuduccio, Marchesi de’ Cordano, Caprera, Massetti, Rapino, Olivastri, Radica: un mix di grandi e piccole aziende (per dimensioni) con stili e filosofie di produzione spesso agli antipodi. Sono certo che ne uscirà un gran dibattito”.

Sabato 16 luglio Gironi divini sarà ospitato a Teramo del Consorzio Colline Teramane Docg: anche qui formula di degustazione comparata critica vs produttori, per assaggiare insieme le varie espressioni dei vini di quel prezioso territorio. Domenica 17 luglio visita all’associazione Terre di Casauria, che, dopo una visita culturale alla splendida Abbazia di San Clemente, simbolo della zona, si siederanno a degustare accanto a noi nella bellissima Tenuta Testarossa di Pescosansonesco. Lunedì fine lavori a Tagliacozzo, nella suggestiva cornice di Piazza Obelisco, ospiti del bistrot Cardone.

I giudici arriveranno ad Avezzano nella mattinata del 15 luglio e prenderanno possesso delle stanze loro riservate nella nuova e bellissima struttura Hotel Della Piana, della famiglia Antonelli, partner tecnico dell’evento. Per fargli vivere al meglio il territorio, con l’aiuto del noto pastificio Rustichella d’Abruzzo, sono previste cene in due dei luoghi più suggestivi della Marsica: in centro a Tagliacozzo, dove Maurizio di Marco Testa e sua moglie Gabriella metteranno a disposizione gli spazi dell’Osteria la Parigina, sede anche delle finali di agosto. Sabato sera, invece, aperitivo e cena al tramonto all’Antico Borgo di Albe, dove Gianluca Caiati sta facendo rivivere un progetto di ristorazione e di ospitalità diffusa davvero suggestivo. I giudici si muoveranno sulle vetture messe a disposizione dal concessionario Sterpetti di Avezzano.