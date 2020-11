Annullate le visite guidate nelle aree archeologiche di novembre 2020

L’AQUILA – Visto l’ultimo DPCM del 3/11/2020 e le disposizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, sono annullati gli eventi previsti dal Piano di valorizzazione nell’ambito delle Giornate del patrimonio in Abruzzo e in particolare:

7/11: Luco dei Marsi-Santuario di Angitia visite guidate 9,30-13,30

7/11: S.Benedetto dei Marsi visita alla domus dalle 15 alle 19

15/11: Massa d’Albe-Alba Fucens-alla scoperta della città con i nostri amici cani 9-13

21/11: Cansano(AQ)-Area archeologica di Ocriticum-visita guidata 9-13​