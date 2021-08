Anas, riaperta la SS5 “Tiburtina Valeria” tra Popoli e Corfinio

Nel rispetto dei tempi comunicati da Anas. L’interdizione si era resa necessaria per lavori di miglioramento del tracciato

L’AQUILA – Ha riaperto questo pomeriggio venerdì 6 agosto, a partire dalle ore 17.00 – nel pieno rispetto dei tempi precedentemente comunicati da Anas – la strada statale 5 “Tiburtina Valeria” tra i territori comunali di Popoli (PE) e Corfinio (AQ).

L’interdizione al transito della tratta compresa tra il km 176,500 ed il 180,800 si era resa necessaria per l’esecuzione di lavori di raccordo plano-altimetrico tra la vecchia sede stradale e la nuova viabilità, nell’ambito del più ampio intervento di miglioramento del tracciato della statale 5, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Anas si è impegnata ad eseguire l’attività nel minor tempo possibile (un mese esatto), allo scopo di restituire quest’oggi la fruibilità della viabilità rinnovata (in modalità provvisoria di cantiere) ai territori interessati da questo fondamentale intervento di ammodernamento, che permette di incrementare gli standard di sicurezza e confort per l’utenza lungo uno dei principali assi viari dell’intero territorio regionale.

Il tratto stradale riaperto sarà quindi percorribile, in entrambe le direzioni di marcia (Sulmona-Pescara), con limitazioni di velocità (30 km/h) e divieto di sorpasso.

I lavori proseguiranno senza la necessità di ulteriori interdizioni totali al transito.

