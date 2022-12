“Amori e segreti di villa Adriana”, presentazione del libro a Giulianova

GIULIANOVA – Sarà presentato venerdì, 2 dicembre, alle 21, nella sala Buozzi di Giulianova Alta, il libro di Alessandra Bucci e Antonio D’Amore, “Giallo Seta. Amori e segreti di villa Adriana”. Interverranno, moderati dalla giornalista Elisabetta Di Carlo, l’editore Arturo Bernava e lo psichiatra Domenico De Berardis.

SINOSSI

Per affrontare il blocco dello scrittore e riprendersi dopo una brutta malattia, Giulio si trasferisce a Villa Adriana. Qui, grazie ad un meraviglioso ritratto e ad una lettera d’amore ritrovata per caso, “incontra” una donna ottocentesca, Adriana De Panfilis. Rapito dalla personalità di Adriana, Giulio torna a scrivere. E lo fa rispondendo proprio a quella lettera. Ci sono amori destinati a fallire per un dispetto del destino, altri che riescono a oltrepassare le barriere del tempo e della morte. Proprio come quello che nasce fra i due protagonisti. Come per magia, la misteriosa donna risponde a Giulio scrivendo nuove e appassionate lettere. Ma com’è possibile tutto ciò? Delirio? Sortilegio? O forse l’amore, per realizzare i suoi scopi, a volte può servirsi anche di sentieri sconosciuti?