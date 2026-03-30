Amicacci Abruzzo batte la capolista Cantù 61-59 e vola ai Play-off Scudetto

CANTU – Impresa della Deco Amicacci Abruzzo, che al PalaCastrum supera 61-59 la capolista Unipol Briantea84 Cantù al termine di una sfida spettacolare e combattuta fino all’ultimo possesso. Con questo successo la squadra di coach Di Giusto conquista matematicamente l’accesso ai Play-off Scudetto con due giornate d’anticipo.

L’avvio è di altissimo livello tecnico: l’Amicacci si affida alla solidità di Tanghe e alle giocate di Mehiaoui, mentre Cantù risponde con la fisicità di Bedzeti e Gabas. Il primo quarto si chiude 20-16 grazie al canestro sulla sirena di capitan Benvenuto. Nel secondo periodo prevalgono le difese: gli abruzzesi toccano il +8, ma Cantù rimonta e sorpassa con De Maggi in contropiede. Una giocata di classe di Mehiaoui riporta l’Amicacci a -1 all’intervallo (31-30).

La ripresa si apre con il break della Briantea, che vola sul +7 con De Maggi e Carossino. La reazione abruzzese è però immediata: Boganelli e McIntyre colpiscono dalla distanza, guidati da un Tanghe impeccabile, ribaltando il punteggio fino al 51-45 di fine terzo quarto.

L’ultimo periodo è una battaglia punto a punto. Cantù trova il pari con Carossino, ma l’Amicacci risponde con la difesa e i canestri di Benvenuto e Mandjam. Nel finale gli abruzzesi entrano nell’ultimo minuto sul +4, ma due giocate di un ispirato De Maggi riportano il match in equilibrio. A decidere è l’azione finale: rimessa con 2 secondi sul cronometro, Tanghe serve un pallone perfetto a Benvenuto, che appoggia il canestro del 61-59 e fa esplodere il PalaCastrum.

In classifica Cantù viene raggiunta dalla Dinamo Lab Sassari, attesa proprio dallo scontro diretto per il primo posto dopo la pausa pasquale. L’Amicacci è certa del terzo posto, con una piccola possibilità di agganciare il secondo, utile per il fattore campo in semifinale. Il prossimo impegno è fissato per l’11 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Tabellino

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 17 (6reb), Carvalho, Mehiaoui 15 (5reb, 5ass), Topo 2, Hansson, Tanghe 8 (9reb, 9ass), Giuranna, Mandjam 6, Boganelli 8, Greco Brakus, McIntyre 5. All. Di Giusto.

Unipol Briantea84 Cantù: Poggenwisch 2, Gabas 8, Patzwald 2, Tomaselli, Möller, Berdun, Carossino 20, De Deus, De Maggi 14, Bedzeti 13. All. Gomez.

Serie A – Risultati 7^ giornata di ritorno

Crich Treviso – Reggio Calabria BiC 50-67

S. Stefano KOS Group – E-Ambiente Porto Torres 84-52

Banco di Sardegna Sassari – Banca delle Terre Venete Vicenza 80-40

Deco Amicacci Abruzzo – Unipol Cantù 61-59

Montello Bergamo – Menarini Firenze 79-60

Classifica

28 punti: Cantù, Sassari

24 punti: Deco Amicacci Abruzzo

20 punti: S. Stefano

18 punti: Porto Torres, Reggio Calabria

10 punti: Bergamo

6 punti: Treviso, Firenze

2 punti: Vicenza