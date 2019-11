Ambiente, la Banda riciclante arriva in Abruzzo

La tournee del progetto dell’associazione del Teatro dei Mignoli di Bologna farà tappa a Giulianova e a Cappelle sul Tavo coinvolgendo oltre 200 bambini

Da lunedì 4 novembre e fino a sabato 9, la tournée della Banda Riciclante farà tappa in Abruzzo; dal 4 al 6 novembre sarà a Giulianova (TE) dove coinvolgerà oltre 150 bambini dell’Istituto Comprensivo “Giulianova 2” (scuola primaria “Don Milani” e scuola primaria “Braga”) in attività di pulizia della spiaggia, laboratori di riciclo, teatro e in una parata finale nelle vie del centro. Lo stesso programma è previsto dal 7 al 9 novembre a Cappelle sul Tavo (PE) dove a partecipare saranno circa 80 bambini della Scuola “Rodari”.

Banda Riciclante è un progetto dell’associazione Teatro dei Mignoli di Bologna, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tournée dal 21 marzo nelle scuole di 14 regioni italiane con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale.

Il programma nel dettaglio a Giulianova (TE):

– lunedì 4 novembre Laboratorio di Ecologia urbana in spiaggia (10.15-12.15 e 14-15.45): Le classi raggiungeranno la spiaggia libera di Giulianova Lido come indicato sulla mappa, accompagnati dagli insegnanti e dai formatori di Banda Riciclante. Attività di pulizia spiaggia, differenziazione rifiuti e realizzazione di un’installazione artistica sotto la guida dell’artista Michele Evangelisti e degli altri formatori.

– martedì 5 novembre Laboratori a scuola di: Riciclo creativo e Macchine Riciclanti, Laboratorio di Teatro, Laboratorio di Musica

– mercoledì 6 novembre Parata Riciclante a piedi nelle vie del centro di Giulianova (ore 10-12). Alle ore 10 partenza delle classi del plesso “Don Milani” e del plesso “Braga” verso l’Anfiteatro Flaiano (Lungomare Spalato). I form-attori di Banda Riciclante accompagneranno i ragazzi nella Parata Riciclante per le vie della città. Alle ore 11 presso l’Anfiteatro festa per tutte le classi e benvenuto della Dirigente scolastica Angela Pallini. Inaugurazione dell’installazione artistica realizzata in spiaggia. Gli studenti daranno un saggio di ciò che hanno appreso durante tutti i laboratori. Alle ore 12 rientro a scuola.

Il programma nel dettaglio a Cappelle sul Tavo (PE) :

– giovedì 7 novembre Laboratori a scuola di: Riciclo creativo e Macchine Riciclanti, Laboratorio di Teatro, Laboratorio di Musica

– venerdì 8 novembre Laboratorio di Ecologia urbana presso una riva del fiume Tavo (10-12.30): Le classi raggiungeranno la riva del fiume come indicato sulla mappa, accompagnati dagli insegnanti e dai formatori di Banda Riciclante. Attività di pulizia, differenziazione rifiuti e realizzazione di un’installazione artistica sotto la guida dell’artista Michele Evangelisti e degli altri formatori.

– sabato 9 novembre Parata Riciclante a piedi nelle vie del centro di Cappelle sul Tavo (ore 10.30-12). La parata riciclante inizierà e si concluderà in Piazza Guglielmo Marconi. I form-attori di Banda Riciclante accompagneranno i ragazzi nella Parata Riciclante per le vie della città. Inaugurazione dell’installazione artistica realizzata in spiaggia. Gli studenti daranno un saggio di ciò che hanno appreso durante tutti i laboratori. Alle ore 12 rientro a scuola.