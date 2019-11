UNARMA A.S.C., in Abruzzo lo storico sindacato dei carabinieri

REGIONE – É toccato attendere quasi un quarto di secolo, affinché la storica Sentenza della Corte Costituzionale, la n.120/2018, affermasse il diritto sindacale per le forze armate e, dunque, anche per i Carabinieri. Il 28 agosto 2019, UNARMA, la tenace associazione culturale avanguardista della campagna per la sindacalizzazione delle Forze Armate negli anni ‘90, è diventata finalmente un’Associazione Sindacale dei Carabinieri, con autorizzazione del precedente Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Iniziata dall’idea dell’allora maresciallo – ora in congedo – Ernesto Pallotta che la fondò, continuerà dunque nell’agognata veste di associazione sindacale, sotto l’egida del segretario generale Antonio Nicolosi, che ne proseguirà gli ideali e gli intenti:

“E’ una giornata storica – riferisce il segretario generale nazionale Nicolosi – si realizza un sogno, un ideale per il quale UNARMA ha lottato in tutti questi anni, il riconoscimento sindacale per il mondo con le stellette. Proseguiamo a scrivere le pagine più importanti nella storia dell’Arma dei carabinieri”.

Intanto, nei giorni 22 e 23 settembre, si è tenuta in Abruzzo, a Montesilvano, la prima assemblea costituente di UNARMA ASC, due giorni di full immertion, alla quale hanno partecipato oltre 300 persone tra delegati ed ospiti, provenienti da ogni regione d’Italia. Appena nata, annovera già 450 delegati su quasi tutto il territorio nazionale. Nella regione Abruzzo, in particolare, vede tra le fila il segretario generale regionale Marino Rosario Ciuffa che potrà contare sull’apporto concreto e significativo di colleghi dall’altrettanto elevato profilo culturale e professionale: sarà affiancato dal segretario generale aggiunto – vicario Alessandro Marconi e dai segretari regionali Vincenzo Mella, Massimiliano Petrilli e Marco Gallerati, quest’ultimo del comparto Forestale, nonché assistito dall’opera delle costituite sedi provinciali guidate dai rispettivi segretari generali provinciali, Christian De Nuntiis per la provincia di L’Aquila, Giuseppe Lepore per la provincia di Teramo, Cristian Cinalli per quella di Chieti e Domenico Antonucci per quella di Pescara, ognuno di essi coadiuvato da numerosi collaboratori fino a livello locale. L’Abruzzo porta a casa anche due Segretari nazionali Unarma ASC, originari di Celano (AQ), Tonino D’Ovidio, rappresentante del personale presso il Cobar Abruzzo e Molise, nominato coordinatore generale per le segreterie, nonché Settimio Paris, rappresentante del personale presso il Cobar Marche, nominato responsabile del dipartimento affari legali.

Da poco, Unarma ASC ha lanciato sul web il suo portale www.unarma.it, a sostegno delle proprie iniziative, per una nuova dimensione di partecipazione attiva; ogni iniziativa di interesse nazionale verrà valutata in tempo reale da tutti gli iscritti. Sviluppato in osservanza delle norme che attualmente regolano le attività delle associazioni sindacali, il sito rispecchia il concetto:“nella semplicità si trova la trasparenza”. Con UNARMA.IT ogni Carabiniere di Unarma ASC potrà sentirsi partecipe delle scelte della propria organizzazione sindacale e non un semplice iscritto. Ulteriore colpo portato a segno è quello della sottoscrizione di un protocollo di intesa con il “Centro di Psicologia Militare The Thin Blue Line PSY-POLICE”. L’accordo, possibile grazie alla tenacia e alla professionalità di uno dei Segretari nazionali Unarma ASC, Francesco Caccetta, rappresenta la prima iniziativa sindacale concreta e di intervento tesa a contribuire ad arginare e prevenire l’annoso fenomeno del suicidio nelle Forze Armate e di Polizia. Il progetto “PSY-POLICE” promuoverà e offrirà con riservatezza, agli iscritti Unarma ASC, i servizi di assistenza psicologica gratuita del Centro, al cui interno opera un’equipe di Psicologi e Medici di alto profilo, sotto la Direzione Scientifica del Dr. Marco Strano, Dirigente Psicologo della Polizia di Stato in quiescenza ed ex Ufficiale dei Carabinieri che ha maturato una specifica esperienza sul supporto psicologico degli operatori di polizia.

A partire dal prossimo anno verranno inoltre organizzati una serie di interessanti seminari e convegni, in varie località italiane, centrati sulla prevenzione del fenomeno suicidiario e su altre problematiche psicologiche di interesse per il comparto sicurezza e difesa. Altro importante risultato della neo costituita associazione sindacale militare è il protocollo d’intesa sottoscritto con CAF CISL, nella persona della Presidente Giovanna Ventura e con il Patronato INAS CISL, nella persona del Presidente Gianluigi Petteni, che consentirà agli iscritti Unarma ASC ed ai loro familiari di fruire, su tutto il territorio nazionale, dell’assistenza e consulenza in materia fiscale, pensionistica ed assistenziale, sia nei rapporti con gli enti previdenziali che con quelli assicurativi e con altri enti Istituzionali, al pari degli iscritti/associati CISL.

Previsto, a breve, l’avvio della campagna tesseramenti, su tutto il territorio nazionale, che consentirà ai carabinieri di iscriversi ad Unarma Associazione Sindacale Carabinieri.