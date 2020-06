Amatori Pescara, Castorina: “C’è voglia di ottenere un risultato importante”

PESCARA – Idee chiare, voglia di lasciare il segno nell’unico modo che conosce: il duro lavoro. Coach Renato Castorina, il nuovo tecnico della prima squadra, sa che per volare in alto bisogna prima sudare e sacrificarsi. Il popolo biancorosso ha accolto con grande entusiasmo il suo arrivo, lo stesso entusiasmo che anima anche un allenatore che è determinato a vincere una nuova sfida.

“Arrivo in una società che ha una storia, che prescinde dalla realtà del campionato che andremo ad affrontare, e sono molto contento di essere qui”, le prime parole da tecnico biancorosso di coach Castorina, “cercheremo in ogni caso di ottenere il massimo che sarà programmato. Siamo in attesa di sapere quale tipo di campionato faremo, sento la responsabilità di un incarico così importante ma anche il grande stimolo di lavorare in una società che ha una storia. Porterò la mia dedizione, l’attenzione nella cura dei dettagli e la mia grande passione per questo sport, cosa che mi ha accompagnato per tutta la vita. E ovviamente la voglia di ottenere un risultato importante“, sorride.

E c’è poi la prima carezza al popolo biancorosso: “Mi aspetto dai tifosi e dalla città una risposta proporzionata a quello che la mia squadra riuscirà a dare, saremo noi che dovremo offrire qualcosa alla città di Pescara e fare innamorare e appassionare le persone che ci verranno a vedere, assicurando come prima cosa la credibilità che si ottiene solo grazie al lavoro quotidiano. E’ questo quello che chiederò ai miei giocatori, per coinvolgere più tifosi possibile. E dipenderà tutto da noi”.

Sta per partire la nuova avventura, le premesse sono positive e lo slogan è già pronto: “Lavoro, lavoro, lavoro e… Emozioni, passione, sudore e voglia di arrivare a qualcosa di importante”.