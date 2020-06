Renato Castorina, è il nuovo coach dell’Amatori Basket Pescara

“Conosciamo benissimo coach Castorina e sappiamo quanto sia per lui importante un lavoro quotidiano molto inteso, che poi si riverbera positivamente in partita“

PESCARA – La società Amatori Pescara è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di coach Renato Castorina, che si lega al club con un contratto pluriennale e assumerà la guida della prima squadra. Volto notissimo e importante del basket abruzzese e non solo, coach Castorina vanta un curriculum di tutto rispetto ed è reduce da un lustro di grandi soddisfazioni alla guida del Magic Chieti, dopo aver lasciato il segno in positivo anche a Campli. Ovunque abbia allenato, infatti, coach Castorina ha dato la sua forte impronta di dedizione, competenza e professionalità, risultando un punto di forza di tutti i sodalizi nei quali ha militato ed è da questi presupposti che parte la sua avventura all’Amatori.

Grande entusiasmo e piena condivisione del progetto biancorosso sono gli ingredienti iniziali di un rapporto che nasce sotto le migliori premesse.

“La società ha ritenuto unanimemente che coach Castorina sia l’uomo giusto al momento giusto, soprattutto dopo quel che è successo con l’emergenza Covid, per ripartire rigenerando l’ambiente. Abbiamo la consapevolezza di aver preso probabilmente uno dei migliori tecnici che offre il panorama cestistico abruzzese e non solo”, le parole del d.s. Giovanni Pappacena. “Renato è anche uno dei formatori che ci sono sul territorio e questo fa capire che la scelta della società è ad ampio raggio, perchè orientata su una persona che ha indubbie capacità tecniche, tattiche e di gestione di gruppi importanti. In passato ha vinto più volte il campionato di serie C e un tecnico così porta all’Amatori tante qualità, a partire da una ventata di freschezza e una voglia di ripartire dalle fondamenta. I fatti dicono che coach Castorina negli anni ha lanciato in queste categorie molti giovani, valorizzandoli senza guardare la carta d’identità ma valutando solo il lavoro di campo. E questo è anche lo spirito Amatori, che ha tanti giovani di casa sui quali puntare. Conosciamo benissimo coach Castorina e sappiamo quanto sia per lui importante un lavoro quotidiano molto inteso, che poi si riverbera positivamente in partita. Aspetto non secondario, la sua presenza sarà fondamentale anche per la crescita dello staff tecnico del nostro settore giovanile. Con lui la società ha un tecnico in grado sia di migliorare il nucleo giocatori sia le risorse interne a livello di allenatori, sulle quali puntiamo molto per rinforzare ancora di più le basi già solide dell’Amatori”.

Coach Castorina sarà coadiuvato nel lavoro quotidiano da coach Matteo Di Iorio, al quale la società ha convintamente confermato anche l’incarico di responsabile del settore giovanile biancorosso.