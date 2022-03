“Amareledonne – arte, culture e società al femminile”, mostra a Pescara

Dal 5 marzo al 3 aprile a Pescara mostra personale dell’artista bresciano Tiziano Calcari presso la sede-centro operativo di Ci vuole un villaggio aps

PESCARA – Sabato 5 marzo dalle ore 17 a Ci vuole un villaggio (Via Barrea 24 – Pescara) anteprima del progetto “Amareledonne – arte, culture e società al femminile” con l’inaugurazione della mostra personale dell’artista bresciano Tiziano Calcari da oltre trent’anni esposto e collezionato in tutto il mondo, mostra che resterà aperta fino al 3 aprile.

Domenica 6 marzo a partire dalle 15,30 “Amareledonne – just talk” tra gli ospiti saranno presenti Nicoletta Di Nisio (Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pescara); Elisa Ciapanna (Rettore dei templari federiciani su Abruzzo Umbria e Molise); Iole Egidi (F.I.S.A. Responsabile Nazionale Protezione Civile); Tiziano Calcari (artista); Guia Marinelli (pres. Ci vuole un villaggio aps); Cinzia Corti (artista); Angela Curatolo (giornalista); Rossella Di Carmine (psicologa clinica esperta in riminologia); Ines Panessa (psicologa); Claudia Ruscitti (poetessa pluripremiata); Simona Novacco (poetessa, performer); Francesca Di Giuseppe (giornalista sportiva); Beniamino Cardines (pres. OL//Officine Letterarie – Centro studi, ricerca e promozione letteraria aps); Carmen Padalino (vice pres. ERACLE aps); Marco Schiavone (pres. ERACLE/Protezione Civile Templari Federiciani aps); Davide Grazioli (pianista).

Marco Schiavone, presidente ERACLE aps: “Vogliamo porre l’accento sull’indipendenza e la forza della figura femminile. In una società ancora troppo immobilizzata da stereotipi e luoghi comuni. Oggi più di ieri le donne sono parte attiva della società e di tutte le sue sfaccettature”.

Carmen Padalino, organizzatrice: “Le giovani generazioni di donne, sono nate e cresciute con una serie di “Diritti acquisiti” che non bisogna certo dare per scontati. È giusto riportare alla mente il duro cammino intrapreso da donne prima di noi per l’emancipazione di tutte le donne”.

Beniamino Cardines, direttore culturale: “Una mostra, un just-talk per ascoltare donne che hanno un’esperienza particolare da raccontare. A corolla e anteprima del progetto “Amareledonne” ospite l’artista Tiziano Calcari che ricordiamo nel 2018 dopo un importante personale ad Amman ha esposto alla grande moschea di Roma e tenuto un breve discorso a Montecitorio sull’importanza dell’arte nel dialogo interculturale”.

Programma:

sabato 5 marzo 2022

dalle 17 alle 19

anteprima Amareledonne

inaugurazione della mostra personale di

TIZIANO CALCARI “Tu mi vieni a dire”

(dal 5 marzo al 3 aprile)

domenica 6 marzo 2022

dalle 15,30 alle 19,30

-(sala blu) spazio espostivo con Cinzia Corti (artista)

-(sala verde) just talk Amareledonne con:

Nicoletta Di Nisio (Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pescara)

Elisa Ciapanna (Rettore dei templari federiciani su Abruzzo Umbria e Molise)

Iole Egidi (F.I.S.A. Responsabile Nazionale Protezione Civile)

Tiziano Calcari (artista, presente in collezioni pubbliche e private)

Guia Marinelli (pres. Ci vuole un villaggio aps, Feldenkrais teacher)

Angela Curatolo (giornalista, direttrice www.giornaledimontesilvano.com)

Rossella Di Carmine (psicologa clinica esperta in criminologia, pres. Istituto REA aps)

Ines Panessa (psicologa, pres. “Via le mani dagli occhi – Associazione in favore delle vittime di abuso e maltrattamento”)

Claudia Ruscitti (poetessa pluripremiata, docente, esperta in caviardage)

Simona Novacco (poetessa, performer, educatrice)

Francesca Di Giuseppe (giornalista sportiva, blogger di postcalcium.it)

Beniamino Cardines (scrittore pluripremiato, pres. OL//Officine Letterarie – Centro studi, ricerca e promozione letteraria aps)

Carmen Padalino (vice pres. ERACLE aps)

Marco Schiavone (pres. ERACLE/Protezione Civile Templari Federiciani aps)

Davide Grazioli (pianista)

Amareledonne – arte, culture, società al femminile

a cura di ERACLE/Protezione Civile Templari Federiciani aps

responsabili di progetto Carmen Padalino e Marco Schiavone

direzione culturale Beniamino Cardines

ufficio stampa Francesca Di Giuseppe – DGF/giornalismo&comunicazione

con il contributo

COMUNE di PESCARA – Assessorato alle Pari Opportunità

in collaborazione con

Ci vuole un villaggio aps

F.I.S.A. Federazione Italiana Salvamento Acquatico

Caffè Letterario Federiciano

REA/Istituto Internazionale di Criminologia, Sicurezza e Scienze Forensi

OL//Officine Letterarie – Centro studi, ricerca e promozione letteraria aps

AP/ArteProssima – pinacoteca d’arte contemporanea

Via le mani dagli occhi aps

Bibliodrammatica aps

www.radiocittàpescara.it

www.giornaledimontesilvano.com

www.zaffiromagazine.com

www.condividiamocultura.it

L’evento sarà ospitato nella sede-centro operativo di Ci vuole un villaggio aps a Pescara (Via Villetta Barrea 24). Un progetto innovativo che unisce la cura del corpo all’armonia interiore.