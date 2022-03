Pescara Basket – Vasto 92-80: il racconto della partita

PESCARA – Pesantissima vittoria per la Pescara Basket nel big match del recupero della sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Gold: i biancazzurri hanno sconfitto il Vasto Basket, sceso in campo con le pesantissime assenze di Mirone e Rupil ma comunque combattivo fin quando le energie l’hanno sorretto. Successo doppiamente importante, in quanto Capitanelli e compagni raggiungono Amatori Pescara, che però ha tre gare da recuperare, e Unibasket Lanciano in vetta alla graduatoria e soprattutto ribaltando la differenza canestri in proprio favore nel doppio confronto con la squadra di coach Di Salvatore.

Partono forte i biancazzurri, che si portano sul 18-9 dopo sette minuti grazie ai canestri di Fasciocco e Grosso, per poi chiudere la prima frazione sul 21-14. Nel secondo periodo la difesa a zona degli ospiti crea non pochi problemi alla squadra di coach Vanoncini, con un ispirato di Di Tizio che consente ai suoi di mettere il naso avanti sul 26-27 al 15’ e di effettuare un mini allungo fino a toccare il +5 sul 29-34. Capitanelli e Pucci, però, hanno un buon finale di periodo e riportano avanti i biancazzurri, che vanno all’intervallo lungo avanti di una lunghezza sul 39-38.

Ad inizio ripresa i canestri di Masciopinto e Fasciocco e Grosso portano i padroni di casa sul 49-48 al 23’, ma Vasto si riporta subito sotto con le triple di Murolo e Ierbs (49-48), prima di un nuovo tentativo di allungo deciso dei biancazzurri, i quali con Del Sole, Capitanelli e Fasciocco toccano il +9 sul 66-57 al 28’. Raupys e Di Tizio, però, non mollano e tengono a galla gli ospiti, i quali riescono a ricucire il divario chiudendo a -5 sul 69-64 la terza frazione.

Le triple di Masciopinto e Fasciocco portano sul 75-64 i biancazzurri in avvio di ultima frazione ma Vasto non ne vuole sapere di cedere e rimette in perfetta parità l’incontro sul 77-77 a cinque minuti dalla sirena finale. La tensione si taglia con il coltello e gli errori fioccano da entrambi i lati, ma Capitanelli prende per mano i suoi e con due triple consecutive ed un canestro da sotto restituisce nove preziosissimi punti di vantaggio ai suoi (88-79) quando scatta l’ultimo giro di lancette. Si gioca per la differenza canestri (all’andata vittoria di Vasto 71-70) e gli ospiti, seppur con energie ridotte al lumicino, ci provano fino alla fine, ma un gioco da tre punti di Masciopinto chiude definitivamente i conti, regalando successo e vantaggio nel doppio confronto per i biancazzurri. Si chiude sul 92-80, con Capitanelli e compagni che però non possono minimamente rifiatare in quanto attesi dal derby stracittadino di altissima classifica con l’Amatori Pescara 1976 di domenica 6 Marzo.

TABELLINO

PESCARA BASKET-VASTO BASKET 92-80 (21-14; 39-38; 69-64)

PESCARA: Testa n.e., Di Diomede n.e., Masciopinto 16, Pucci 9, Del Principe 6, Perella, Capitanelli 18, Del Sole 8, Seye n.e., Fasciocco 21, Traorè 3, Grosso 11. Coach: Vanoncini.

VASTO: Flocco, Marino 5, Di Tizio 21, Ierbs 3, Iezzi n.e., Murolo 20, Rupil n.e., Raupys 23, Peluso 8, Scafetta n.e.. Coach: Di Salvatore.

Arbitri: Marianetti di San Giovanni Teatino (CH) e De Carlo di Pescara.

Falli tecnici a Capitanelli al 21’, alla panchina della Pescara Basket al 35’

Foto di repertorio