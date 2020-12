Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 15 dicembre 2020

Notizie del 15 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati bollettino: in attesa degli aggiornamenti sono 630 ricoverati, 64 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 15 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 14 dicembre si registravano 192 nuovi positivi su 4858 tamponi analizzati. 19 decessi, che hanno portato il totale a 1057. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 16.336. I ricoverati in malattie infettive erano 630, in terapia intensiva 64. Gli attualmente positivi sono 14.882.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 15 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Dopo la riunione tra il Premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia per discutere le possibilità di concedere deroghe alle limitazioni imposte con l’ultimo Dpcm agli spostamenti a Natale, il Governo starebbe addirittura valutando nuove limitazioni. L’orientamento é drasticamente cambiato dopo che nella giornata di domenica fotografie provenienti da tutte le parti d’Italia che rappresentavano assembramenti e folla in occasione dello shopping natalizio avevano fatto il giro del web.

Ora si ipotizza una grande zona arancione per tutta l’Italia, con spostamenti consentiti nei giorni festivi solo tra piccoli Comuni, ma non si esclude nemmeno una zona rossa nazionale nei giorni di festa e forse anche per il weekend precedente al Natale. Il Ministro Boccia ha tenuto a sottolineare che queste eventuali limitzioni riguarderanno soltanto le due settimane delle festività natalizie. D’altronde, gli esperti, dal coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo al Direttore Generale alla Prevenzione presso il Ministero della Salute Gianni Rezza, hanno più sottolineato più volte che gli incontri tra non conviventi siano occasioni di contagio.

In Europa ci si appresta a vivere un Natale dimesso. Dal 16 dicembre scatterà il lockdown in Germania, Olanda e fino al 23 dicembre anche a Londra dove però poi si potrà festeggiare in famiglia il Natale. In Francia, invece, i cittadini potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, salvo dalle 20 alle 6 del mattino quando fino a gennaio scatterà il coprifuoco.