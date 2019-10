Verso Pescara – Spezia: terapie per Memushaj, Kastanos e Fiorillo

PESCARA – Pescara e Spezia proseguono i loro allenamenti in vista del match di sabato 19 ottobre allo Stadio Adriatico. I biancazzurri hanno svolto la loro sedauta al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Lavoro differenziato e terapie per Ivajlo Čočev, Andrea Marafini e Ledian Memushaj; terapie per Grigoris Kastanos e Vincenzo Fiorillo; esce anzitempo nella sessione pomeridiana Gennaro Borrelli; fermo Matteo Ciofani (stato febbrile); fuori sede Marco Tumminello, Antonio Balzano, Luca Crecco e Svante Ingelsson impegnato con la nazionale. Domani prevista seduta di allenamento pomeridiana presso il #DelfinoTrainingCenter.

Anche gli ospiti proseguono i lavori in vista della sfida in programma alle 15:00 ed anche nella giornata di domani il gruppo effettuerà una seduta a porte chiuse. Alle 18:00, presso la sala “Capellazzi” dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini” in programma la conferenza stampa pre-gara con mister Italiano.

Foto allenamento del Pescara di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio