Il Ministro Boccia a Pescara: ecco quando

PESCARA – Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sarà accolto dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in occasione della visita istituzionale fissata a Pescara per la giornata di venerdì 18 ottobre, alle ore 11, nella sede di piazza Unione.

Il tema al centro dell’interesse è l’autonomia differenziata. Il programma prevede, dopo il colloquio riservato tra il Ministro ed il Presidente, la conferenza stampa (ore 12.00, sala Corradino D’Ascanio, III piano) ed infine un ulteriore incontro riservato con l’Esecutivo regionale ed il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri.

