Al via il 9 ottobre con il Concerto inaugurale la stagione 2019/2020 dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Programma e abbonamenti

L’AQUILA – Presentata ufficialmente l’imminente Stagione dei concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Quella che sta per essere inaugurata sarà per l’OSA la stagione numero 45 con concerti da ottobre ad aprile in regione, all’Aquila, Atri, Tortoreto, Chieti e Città Sant’Angelo – centri che potranno contare su una presenza forte dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese con diverse produzioni del cartellone – e fuori (Roma, Terni, Ascoli Piceno, Foligno, Foggia, San Severo, Arezzo): grande repertorio sinfonico, celebri interpreti del concertismo internazionale, giovani vincitori dei grandi concorsi internazionali, nuovi talenti italiani, teatro musicale, importanti collaborazioni legate a progetti discografici e repertori di raro ascolto e grande effetto.

Concerto di inaugurazione all’Aquila Sabato 19 ottobre alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, in replica domenica 20 al Teatro Marrucino Chieti alle 18. Sul podio il direttore principale dell’OSA, il M° Nicola Paszkowski. Solista ospite il celebre violinista Stefan Milenkovich impegnato nello straordinario Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra di Johannes Brahms.

Il programma

Sabato 19 ottobre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 20 Ottobre, ore 18 – Chieti, Teatro Marrucino

CONCERTO INAUGURALE DELLA 45ͣ STAGIONE CONCERTISTICA

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

NICOLA PASZKOWSKI direttore

STEFAN MILENKOVICH violino

J. BRAHMS Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY Sinfonia n. 5 op. 107 “Riforma”

Venerdì 25 ottobre, ore 21 – Terni, Teatro “S. Secci”

Sabato 26 ottobre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 27 ottobre, ore 18 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

GLI ANNIVERSARI MUSICALI 2020:

100° dalla morte di Max Bruch (1838-1920)

250° dalla nascita di Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Progetto discografico in collaborazione con la rivista Amadeus

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

ALESSIO ALLEGRINI direttore

MARCO RIZZI violino

LUCA RANIERI viola

M. BRUCH Romanza in fa maggiore op. 85 per viola e orchestra

M. BRUCH Doppio concerto in mi minore op. 88 per violino, viola e orchestra

L. van BEETHOVEN Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36

Sabato 2 novembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

NUOVO SIPARIO

Concerto del vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2018/2019 – sezione “Strumenti a fiato – legni” e degli allievi della Classe di Direzione d’Orchestra del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila

In collaborazione con il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

DANILA GRASSI* direttore

ALESSANDRO ALONZI** direttore

NICOLA GAETA*** direttore

VSEVOLOD BORZAK**** direttore

EMANUELE ORSINI flauto

W.A. MOZART Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504 “Praga” *

S. MERCADANTE Concerto in mi minore per flauto e archi**

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY Le Ebridi (Le Grotte di Fingal), Ouverture op. 26***

L. van BEETHOVEN Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21****

Venerdì 8 novembre, ore 21 – Atri, Teatro Comunale

Sabato 9 novembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 10 novembre, ore 18 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

GIANCARLO DE LORENZO direttore

NICOLAS CHATENET tromba

Vincitore Concorso Internazionale di Tromba “G. Fantini” 2019

ANTONIO DI CRISTOFANO pianoforte

F.J. HAYDN

Il mondo della luna, Ouverture

Concerto n. 11 in re maggiore per pianoforte e orchestra

Concerto in mi bemolle maggiore per tromba e orchestra

Sinfonia n. 83 in sol minore “La gallina”

Sabato 16 novembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 17 novembre, ore 18 – Città Sant’Angelo, Teatro Comunale

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

AMAURY DU CLOSEL direttore

FRANCESCO MANARA violino

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra

C. GOUNOD Sinfonia n. 2 in mi bemolle maggiore

Sabato 23 novembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

TRIO CONCENTUS

FEDERICO PACI clarinetto, CLAUDIO CASADEI violoncello, TATJANA VRATONJIC pianoforte

L. van BEETHOVEN Trio in si bemolle maggiore op. 11

M. GLINKA Trio Pathétique

A. PIAZZOLLA Le quattro Stagioni (versione per trio)

Sabato 30 novembre, ore 21 – Roma, Basilica Santa Maria in Aracoeli

Domenica 1 Dicembre, ore 18 – L’Aquila, Chiesa San Silvestro

In collaborazione con Sacrum Festival

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

INTERNATIONAL OPERA CHOIR

JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI direttore

DONATA D’ANNUNZIO LOMBARDI soprano

ANNA MARIA CHIURI mezzosoprano

LUCIANO GANCI tenore

ALBERTO GAZALE basso

GIOVANNI MIRABILE maestro del coro

Con la straordinaria partecipazione di MICHELE CAMPANELLA pianoforte

L. van BEETHOVEN Fantasia Corale in do minore op. 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra

W.A. MOZART Requiem in re minore K. 626, per soli, coro e orchestra

Il M° Campanella suona un pianoforte da concerto FAZIOLI messo gentilmente a disposizione dall’omonima casa costruttrice

Venerdì 6 dicembre, ore 21 – Foligno, Auditorium San Domenico

Sabato 7 dicembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

MARCO MORESCO direttore

ARISTO SHAM pianoforte

Vincitore Concorso Pianistico Internazionale “A. Casagrande” 2019

S. TAGLIETTI Concerto per orchestra – Commissione ISA, Prima assoluta

L. van BEETHOVEN Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra

F. SCHUBERT Sinfonia n. 6 in do maggiore D. 589 “La piccola”

Sabato 14 dicembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 22 dicembre, ore 18 – Atri, Teatro Comunale

QUINTETTO DI FIATI DELL’OSA

SILVIA COLAGEO flauto, RICCARDO BRICCHI oboe, GIANLUCA SULLI clarinetto,

MASSIMO MARTUSCIELLO fagotto, ALESSANDRO MONTICELLI corno

NINO GERMANO voce recitante

F. SANVITALE IL NATALE DI GIORGETTO, Fiaba abruzzese di greggi, lupi e pastori

Musiche di F.J. HAYDN, J. GOLLE, J. IBERT, J. SEMLER – COLLERY, D. MILHAUD, F. GRUBER – D. FARACE, F.P. TOSTI

Sabato 28 dicembre, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 29 dicembre, ore 18 – Città Sant’Angelo, Teatro Comunale

Lunedì 30 dicembre, ore 21 – Chieti, Teatro Marrucino

CONCERTO DI CAPODANNO

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

NICOLA PASZKOWSKI direttore

FRANCESCA SALVATORELLI soprano

ROMOLO TISANO tenore

Musiche di G. ROSSINI, G. DONIZETTI, J. STRAUSS, F. LEHÁR

Sabato 11 gennaio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 12 gennaio, ore 18 – Atri, Teatro Comunale

I FIATI DELL’OSA

GIAMPAOLO PRETTO direttore

GABRIELE PIERANUNZI violino

K. WEILL Concerto op. 12 per violino e orchestra di fiati

R. STRAUSS Suite in si bemolle maggiore op. 4 per 13 fiati

Sabato 18 gennaio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 19 gennaio, ore 18 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

Martedì 21 gennaio, ore 21 – Atri, Teatro Comunale

GLI ARCHI DELL’OSA

ETTORE PELLEGRINO Konzertmeister

P.I. ČAJKOVSKIJ Serenata per archi in do maggiore op. 48

N. ROTA Concerto per archi

R. GRANCI I love cinema!

Sabato 25 gennaio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 26 gennaio, ore 18 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

DAL BAROCCO AL CLASSICISMO

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

BAHMAN SALESS direttore

GABRIELLA COSTA soprano

G.F. HÄNDEL

da Semele: Ouverture

Aria di Semele “Endless Pleasure”

da Alcina: Aria di Morgana “Tornami a vagheggiar”

da Giulio Cesare: Ouverture

Aria di Cleopatra “V’adoro Pupille”

“Piangerò la sorte mia”

dal Messiah: “Rejoyce greatly o daughter of Zion”

J.C. BACH Sinfonia n. 1 in re maggiore op. 3

W.A. MOZART Sinfonia n. 25 in sol minore K. 183

Sabato 1 febbraio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

PASSIONE

di e con PAOLO CREPET

DINO DE PALMA violino

CLAUDIA D’IPPOLITO pianoforte

Musiche di F. CHOPIN, C. DEBUSSY, J. BRAHMS, C. SAINT-SAËNS

Sabato 8 febbraio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 9 febbraio, ore 18 – Città Sant’Angelo, Teatro Comunale

CAPOLAVORI E RARITA’ STRUMENTALI DI OTTORINO RESPIGHI

Progetto discografico in collaborazione con la casa discografica Tactus

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

NICOLA PASZKOWSKI direttore

ROBERTO FABBRICIANI flauto

O. RESPIGHI

Serenata per piccola orchestra

Suite per flauto e archi

Gli uccelli, suite per piccola orchestra

Melodie et valse caréssante per flauto e archi

Antiche arie e danze, suite n. 1

Sabato 15 febbraio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 16 febbraio, ore 18 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

Martedì 18 febbraio, ore 20.30 – San Severo, Teatro “G. Verdi”

Domenica 23 febbraio, ore DA DEFINIRE – Chieti, Teatro Marrucino

100%… ENNIO MORRICONE!

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

BENEDETTO MONTEBELLO direttore

Musiche di ENNIO MORRICONE dai film: Il Clan dei Siciliani; Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto; C’era una volta il west; Il buono, il brutto, il cattivo; Per un pugno di dollari; Per qualche dollaro in più; Giù la testa; C’era una volta in America; Nuovo Cinema Paradiso; La leggenda del pianista sull’oceano; Mosé; Mission

Sabato 22 febbraio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

TRIO METAMORPHOSI

MAURO LOGUERCIO violino, FRANCESCO PEPICELLI violoncello, ANGELO PEPICELLI pianoforte

L. van BEETHOVEN

Quattordici Variazioni in mi bemolle maggiore sopra un tema originale op. 44

Trio in do minore op. 1 n. 3

Trio in si bemolle maggiore op. 97 “L’Arciduca”

Venerdì 28 febbraio, ore DA DEFINIRE – Ascoli Piceno, Teatro “v. Basso”

Sabato 29 febbraio, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 1 marzo, ore 18 – Atri, Teatro Comunale

FOLK SONGS

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

CARLO GOLDSTEIN direttore

ALDA CAIELLO mezzosoprano

L. BERIO Folk Songs (versione per voce e orchestra)

M. DE FALLA Siete canciones populares españolas (orchestrazione di Luciano Berio)

A. CASELLA Serenata per piccola orchestra op. 46 bis

Sabato 7 marzo, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 8 marzo, ore 18 – Terni, Teatro “S. Secci”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

NICOLA PASZKOWSKI direttore

ILYA GRUBERT violino

P.I. ČAJKOVSKIJ Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra

L. van BEETHOVEN Sinfonia n.4 in si bemolle maggiore op. 60

Concerto dedicato a Piero Farulli nel 100° anniversario della nascita

Venerdì 13 marzo, ore 21 – Arezzo, Teatro “F. Petrarca”

Sabato 14 marzo, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

GIANCARLO DE LORENZO direttore

RAFAEL LIPSTEIN pianoforte

L. van BEETHOVEN

Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Sabato 21 marzo, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 22 marzo, ore 18 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

GERARDO ESTRADA direttore

ALESSANDRO DELJAVAN pianoforte

G. FAURÉ Ballade op. 19a per pianoforte e orchestra

C. FRANCK Variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra

W.A. MOZART Sinfonia n. 35 in re maggiore K. 385 “Haffner”

Venerdì 27 marzo, ore 21 – Tortoreto, Centro Congressi Salinello Camping Village

Sabato 28 marzo, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 29 marzo, ore 18 – Città Sant’Angelo, Teatro Comunale

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

ALESSANDRO MAZZOCCHETTI direttore

ERICA PICCOTTI violoncello

H. WOLF Serenata italiana

F.J. HAYDN Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra

L. CHERUBINI Sinfonia in re maggiore

Venerdì 3 aprile, ore 21 – Atri, Teatro Comunale

Sabato 4 aprile, ore 18 – L’Aquila, Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

Domenica 5 aprile, ore DA DEFINIRE – Ascoli Piceno, Teatro “V. Basso”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

NICOLA PASZKOWSKI direttore

GIUSEPPE ALBANESE pianoforte

L. van BEETHOVEN

Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 per pianoforte e orchestra “Imperatore”

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

OPERA

Domenica 13 Ottobre, ore 17.30 – Chieti, Teatro Marrucino

LA STRADA – Suite Sinfonica

Musica di NINO ROTA

ASSOCIAZIONE DIMENSIONE DANZA ASD Ballerini

ANNAMARIA PERILLI E PAOLO LA ROVERE Coreografie

PAGLIACCI – Opera lirica in due atti

RUGGERO LEONCAVALLO Libretto e musica

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

CORO DEL TEATRO MARRUCINO E CORO DELLE VOCI BIANCHE ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI CHIETI

BENEDETTO MONTEBELLO Maestro Concertatore e Direttore

ALDO TARABELLA Regia

CHRISTIAN STARINIERI Maestro dei Cori

ALFREDO TROISI Scenografo

TEATRO VERDI DI SALERNO Scene

SARTORIA ARRIGO Costumi

Venerdì 13 dicembre ore 20.30 – Chieti, Teatro Marrucino

Domenica 15 dicembre ore 17.30 – Chieti, Teatro Marrucino

Domenica 22 dicembre ore 20.30 – Foggia, Teatro “U. Giordano”

RIGOLETTO – Melodramma in tre atti

FRANCESCO MARIA PIAVE Libretto

GIUSEPPE VERDI Musica

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

CORO DEL TEATRO MARRUCINO

JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI Maestro Concertatore e Direttore

GIANDOMENICO VACCARI Regia

CHRISTIAN STARINIERI Maestro del Coro

Progetti speciali

Sabato 23 novembre, ore 18 – Roma, Teatro Palladium

MUSANIMA EVENT – ROMA

per Festival Nuova Consonanza

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

MARCO MORESCO direttore

H. W. HENZE Fantasia für Streicher (1966)

L. FRANCESCONI Vertige per archi (1985)

P. ROTILI Fade in – Fade out per Orchestra sinfonica* (2019)

V. PALUMBO Dark Clouds per Orchestra sinfonica** ( 2018)

F. GARDELLA Grammatica dell’Istante per Orchestra sinfonica** (2018)

A. RAVERA Fenice d’Acqua per Orchestra sinfonica** (2018)

* Prima esecuzione assoluta Commissione ISA 2019

** Commissione ISA MusAnima 2018

Martedì 4 febbraio, ore 20.30 – Roma, Aula Magna dell’Univrsità “La Sapienza”

HYPERION

Nel centenario della nascita di Bruno Maderna 1920 /2020- In collaborazione con la IUC e la Fondazione C. Bene

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

READY-MADE ENSEMBLE coro da camera

MARCELLO PANNI direttore

GIULIANO MAZZINI direttore del coro

CARMELO BENE voce in absentia

GIANNI TROVALUSCI flauto e ottavino

CHRISTIAN SCHMITT oboe, musetta, corno inglese

ENSEMBLE ARS LUDI percussioni

BRUNO MADERNA (1920/1973) Hyperion, Suite di Berlino (1969) per coro, flauto solista, oboe solista e orchestra (edizioni Suvini Zerboni)

Adattamento della partitura di Marcello Panni (1981)

Testi tratti dal romanzo Hyperion di Johann Christian Friedrich Hölderlin, traduzione e adattamento di Carmelo Bene (1980)

Abbonamenti

L’AQUILA

ABBONAMENTI in vendita dal 1° ottobre al 2 novembre presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”

ORARI dal lunedì al venerdi ore 10.00 – 13.00 I 15.30 – 17.30 sabato ore 10.00 – 12.00

PREZZI (Compreso il concerto di Musanima 2020 – L’Aquila) Intero € 120,00 I Ridotto € 100,00 I Giovani € 50,00

INGRESSI SINGOLO CONCERTO Intero € 10,00 – Ridotto € 8,00 – Giovani € 5,00

ATRI

ABBONAMENTI in vendita presso il Botteghino del Teatro Comunale di Atri da lunedì 7 ottobre 2019 a venerdì 8 novembre 2019

ORARI dal lunedì alla domenica ore 10.00 – 12.00 I chiuso il giovedì Il giorno dello spettacolo il botteghino apre un’ora e mezza prima dell’inizio della rappresentazione

PREZZI (Compreso il concerto di Musanima 2020 – Pescara) I settore € 40,00 – Il settore € 25,00

INGRESSI SINGOLO CONCERTO I settore (platea, I ordine di palchi) € 15,00 – Il settore (Il e III ordine di pachi) € 10,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Tel. 085 8797120 | 0862 411102/03

TORTORETO

ABBONAMENTI in vendita dal 7 ottobre al 10 novembre 2019

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Tortoreto 340 2408000 – L’Aquila 0862 411102

PREZZI (Compreso il concerto di Musanima 2020 – Teramo) Intero € 50,00 I Ridotto Giovani (fino ai 14 anni) € 25,00

INGRESSI SINGOLO CONCERTO: Intero € 10,00 – Ridotto Giovani € 5,00 (fino ai 14 anni)

Informazioni

