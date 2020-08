Alessandro De Florio nello staff tecnico Unibasket 2020/2021

“Questa è per me una grandissima occasione e credo fortemente nella bontà del progetto sportivo frentano. Cercherò naturalmente di offrire il massimo impegno”

LANCIANO – Si arricchisce di un volto nuovo lo staff tecnico dell’Unibasket Lanciano per la stagione 20202 – 2021. Dopo l’ingresso di Povilas Cukinas e la riconferma di Antonio Iarlori anche il giovane coach Alessandro De Florio lavorerà agli ordini del responsabile del settore giovanile Fabio Di Tommaso ricoprendo i ruoli di capoallenatore delle selezioni Under 20 ed Under 16 Eccellenza e di assistente di Cukinas, sulla panchina dell’Under 18 Eccellenza.

Alessandro De Florio, ventiseienne pugliese di Torremaggiore (Foggia) ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo della pallacanestro con il conseguimento della qualifica di Istruttore Giovanile F.i.p. A partire dalla stagione sportiva 2016 – 2017 e fino a tutto il 2019 ha ricoperto il ruolo di capo allenatore delle selezioni Under 16 e Under 18 della Daunia Basket School di Torremaggiore (Foggia).

Parallelamente all’impegno con il club della sua città natale è stato, nelle stagioni 2017 – 2018 e 2018 – 2019 allenatore dei Centri Tecnici Federali regionali della Puglia. Sempre nel biennio 2017 – 2019 ha fatto parte dello staff tecnico della Selezione Regionale Pugliese Under 14 che ha partecipato al “Trofeo delle Regioni” giocato prima a Seregno Brianza (Lombardia) e l’anno successivo a Salsomaggiore Terme (Emilia Romagna). Nel 2018 -2019 sposa il progetto sportivo della Cestistica San Severo di cui ha guidato le Under 14 Elitè e l’Under 16. Nella scorsa stagione arriva in Abruzzo ed il Pescara Basket gli affida i ruoli di capo allenatore dell’Under 15 Eccellenza e di assistente delle selezioni Under 16 Eccellenza e dell’Under 18 che proprio sotto la guida di Fabio Di Tommaso disputa il Campionato Nazionale d’Eccellenza Nazionale, nello stesso girone del Lanciano.

Queste le considerazioni del coach: “Vorrei inanzitutto ringraziare il Pescara Basket ed il presidente Di Censo per l’opportunità che mi hanno concesso durante la scorsa stagione, ma soprattutto coach Fabio Di Tommaso ed il dirigente responsabile dell’Unibasket, Valerio Di Battista per avermi permesso di venire qui a Lanciano e di diventare parte integrante dello staff tecnico rossonero. Questa è per me una grandissima occasione e credo fortemente nella bontà del progetto sportivo frentano. Cercherò naturalmente di offrire il massimo impegno e di mettere a disposizione dello staff e della società le mie esperienze sperando che possa essere per tutti una stagione ricca di soddisfazioni”.