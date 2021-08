Alessandra Di Paolo e Nicoletta Garrubba alla Futura Volley Teramo

TERAMO – La società Futura Volley Teramo comunica che Alessandra Di Paolo e Nicoletta Garrubba faranno parte del roster della squadra che parteciperà alla Serie B2.

La schiacciatrice Alessandra Di Paolo, classe 1994, è cresciuta nelle giovanili del Lanciano, per poi approdare in B1 all’Altino e in B2 all’Orsogna. Dopo una stagione ai box a causa di una operazione era ripartita dalla C a Torrevecchia e, la scorsa stagione, ha sposato il progetto della Pallavolo Teatina Chieti in B1 risultando una delle migliori giocatrici nel ruolo. La società e l’allenatrice Marcela Corzo punteranno tantissimo sulla giocatrice ex Chieti la quale, insieme al capitano Francesca Imprescia, metterà a disposizione delle più giovani tutta la propria esperienza sia umana che tecnica per cercare di far crescere il gruppo squadra.

Nicoletta Garrubba, libero classe 2003, è l’ennesimo prodotto di valore proveniente dalle giovanili del Progetto Volley. Messasi in luce in tutte le categorie Under, comprese diverse esperienze nelle selezioni regionali giovanili di categoria, ha militato anche in Serie D e in Serie C e si prepara adesso alla prima stagione in B2.

Alle nuove biancorosse il più caloroso benvenuto nella famiglia della Futura