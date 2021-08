Lanterna Magica Film Fest a Silvi: il programma 2021

SILVI MARINA – Da oggi Venerdì 20 agosto, nella città di Silvi, si darà il via al Lanterna Magica Film Fest, una rassegna cinematografica di tre serate organizzate dal Comune di Silvi in collaborazione con l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “Lanterna Magica”.

La proposta cinematografica prevede la proiezione di due recenti film italiani: Gli anni più belli di Gabriele Muccino, che ripercorre la vita di quattro amici, i loro successi e gli insuccessi dall’adolescenza fino alla maturità e Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, che ci trascina in un viaggio on the road incentrato sul ricongiungimento tra un uomo, Will, e suo figlio Vincent.

La serata intitolata “Come il cinema può cambiarti la vita” concluderà la rassegna con la presenza del regista Davide Lupinetti e la proiezione di alcuni suoi cortometraggi.

IL PROGRAMMA

PIAZZA DEI PINI – Città di Silvi (TE), ore 21.30

VENERDì 20 AGOSTO

Gli anni più belli di Gabriele Muccino (Italia, 2020)

SABATO 21 AGOSTO

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores (Italia, 2019)

DOMENICA 22 AGOSTO

COME IL CINEMA PUÒ CAMBIARTI LA VITA

proiezione di cortometraggi del regista Davide Lupinetti alla presenza del regista