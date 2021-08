Costa teramana, controlli alla movida: due locali multati

Nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura” i Carabinieri la scorsa notte hanno anche denunciato un pregiudicato in giro nonostante fosse sottoposto alla misura del F.V.O.

ALBA ADRIATICA – Prosegue l’operazione “Estate Sicura” da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, volta a garantire legalità e sicurezza di residenti e turisti sul lungomare dei comuni di Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.

Nella decorsa notte numerose pattuglie hanno presidiato la “movida” notturna, operando diversi controlli presso locali e chalet, finalizzati a verificare e garantire il rispetto delle regole “anti covid”. Nell’ambito di tale attività particolare attenzione è stata posta alla verifica dei c.d. “green pass”, obbligatori per l’accesso ai locali.

Nel corso del servizio i militari hanno: sottoposto a controllo ben 86 persone e 66 autoveicoli; contravvenzionato 1 locale per il mancato rispetto della normativa “anticovid”; contravvenzionato 1 esercizio di somministrazione di panini e bibite per il mancato rispetto dell’orario di chiusura; elevato 7 contravvenzioni per infrazioni al C.d.S.; effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale attraverso l’etilometro.

Nel corso della nottata i militari hanno inoltre:

– identificato e denunciato un pregiudicato originario di Giulianova che, sebbene sottoposto alla misura del F.V.O. dal Comune di Alba Adriatica, passeggiava tranquillamente sul lungomare albense. L’uomo è stato altresì deferito i quanto, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico;

– bloccati e denunciati per lesioni due extracomunitari che, a Martinsicuro, in preda ai fumi dell’alcool, avevano iniziato a picchiarsi utilizzando dei fondi di bottiglia come armi improprie.