AIELLI – In vista dell’appuntamento referendario del prossimo 29 Marzo, ad Aielli si è riunita la Commissione Elettorale per il sorteggio degli scrutatori. Un’operazione svolta nella massima trasparenza e con una modalità che mette tutti gli aventi diritto sullo stesso piano e con le stesse possibilità di essere sorteggiati.

“Si è riunita oggi la commissione elettorale per scegliere gli scrutatori in vista del referendum del 29 marzo”, ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale. “Come ogni anno sono stati estratti a sorte da un’applicazione che genera numeri random. Erano 190 gli aventi diritto, tutti con le stesse possibilità di essere estratti. Ne sono stati sorteggiati 6 con 4 eventuali sostituti. I fortunati verranno contattati dai nostri uffici. Contro ogni forma di clientelismo, sempre. Viva la trasparenza”.

Aielli, Referendum 29 marzo: sorteggiati scrutatori e sostituti ultima modifica: da