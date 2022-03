Agorà regionale di branca r/s dell’Adesci Abruzzo ieri a Pescara

PESCARA – Domenica 6 marzo a Pescara si è svolto un incontro molto importante per settanta Rover e Scolte dell’Agesci Abruzzo, che hanno portato la voce dei 610 ragazzi che parteciperanno alla Route Regionale in programma per questa estate nella nostra Regione.

Attraverso l’esercizio democratico della delega e della rappresentanza, i ragazzi scelti dai 37 Clan dei gruppi scout regionali, hanno avuto un’occasione preziosa di ascolto, condivisione e coraggio di scegliere insieme un’azione concreta da compiere per il bene comune.

Questo incontro si inserisce nel progetto “Benèpossibile” proposto dall’Agesci nazionale, che mira a percorsi di partecipazione e rappresentanza sui loro territori per:

• individuare ambiti di azione per lo sviluppo di una fraternità sociale;

• fare rete con le comunità R/S della propria zona e con altre associazioni del territorio;

• esercitare la partecipazione e la rappresentanza all’interno e al di fuori delle proprie comunità di appartenenza;

• attivare processi di “buona politica” sul territorio e in associazione.

I Rover e Scolte sono stati chiamati, dunque, a condividere il lavoro svolto nei Clan di appartenenza sull’individuazione di situazioni problematiche del proprio territorio, sulle quali poter progettare un’azione concreta. L’incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento alla Route Regionale di questa estate, condivisa al Forum Regionale dello scorso settembre al quale ha preso parte anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

In Agorà, i ragazzi hanno ascoltato alcune testimonianze di giovani cooperative che già lavorano concretamente in alcuni territori della nostra Regione e che sono riuscite a restituire ai luoghi il valore che meritano; tra gli interventi si è parlato del borgo di Aielli con la sua street art, della cooperativa di Rocca Calascio, è poi intervenuto Fabio Dezio, sindaco di Miglianico, per parlare di partecipazione attiva delle istituzioni e Giulia Ricci, studentessa di filosofia, che si occupa dei contenuti per le confcooperative a favore di uno sviluppo sostenibile.

Ulteriori contenuti sono stati offerti dal docente di diritto costituzionale prof. Di Marco, dell’università di Teramo e dal vice presidente del consiglio comunale di Pescara, Berardino Fiorilli. Il percorso continuerà con un ritorno nei gruppi di appartenenza, per scegliere un ambito di azione comune sul quale progettare un azione concreta da realizzare nei prossimi mesi