25° Premio Majella, prorogati i termini per l’invio delle opere

ABBATEGGIO – L’Associazione Culturale “Alle Falde della Majella” ha deciso di prorogare i termini per l’invio di opere per il Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica “Parco Majella”, inizialmente fissati per il 15 marzo 2022.

I NUOVI TERMINI DI CONSEGNA DELLE OPERE sono:

31 MARZO 2022 per le Sezioni

A) NARRATIVA edita

B) SAGGISTICA edita

D) POESIA edita

15 APRILE 2022 per la Sezione

C) GIORNALISMO (articoli, servizi e inchieste su temi naturalistico-ambientali, pubblicati, teletrasmessi e radiotrasmessi negli ultimi due anni)

Rimangono invariate tutte le altre caratteristiche, prescrizioni, modalità di partecipazione al premio letterario. Le due riunioni di giuria si terranno nei giorni 20 maggio 2022 e 17 giugno 2022.

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà ad Abbateggio (PE), alla presenza di autorità ed esponenti del mondo ambientalistico e culturale, il 23 LUGLIO 2022.

Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Abbateggio: https://www.comune.abbateggio.pe.it/Premio-Parco-Majella-1.htm

Non è prevista quota di partecipazione.