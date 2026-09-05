Aeroporto d’Abruzzo partner del Trofeo Matteotti 2026

PESCARA- L’Aeroporto d’Abruzzo entra ufficialmente tra i partner del Trofeo Matteotti, la storica classica ciclistica di Pescara che il 13 settembre celebrerà la sua 78ª edizione. La collaborazione introduce anche un nuovo riconoscimento: un trofeo speciale dedicato al miglior giovane della manifestazione, a conferma della volontà di valorizzare talenti e territorio.

Durante la conferenza stampa in Comune, il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro ha espresso grande soddisfazione per la partnership, sottolineando il valore simbolico e identitario dell’iniziativa. Per l’Aeroporto d’Abruzzo si tratta di un’occasione di visibilità internazionale, grazie alla risonanza di una gara che da decenni rappresenta un punto fermo dello sport regionale e nazionale. Ma è anche un modo per rafforzare il legame con la comunità, con quella “porta d’ingresso dell’Abruzzo” che accompagna la crescita del territorio.

Fraccastoro ha ricordato come il Trofeo Matteotti sia parte della memoria collettiva di chi è nato o cresciuto in Abruzzo, un patrimonio di emozioni e tradizioni che attraversa le generazioni. L’auspicio è che la corsa continui a essere un appuntamento centrale per il ciclismo italiano, con l’Aeroporto d’Abruzzo al fianco dell’organizzazione.