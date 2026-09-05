Verrecchia (FdI): “La Notte dei Serpenti, una straordinaria vetrina per l’Abruzzo. Melozzi? Anche un ottimo conduttore”

«Ieri sera, su Raiuno, è andata in onda La Notte dei Serpenti, il coronamento televisivo di un evento straordinario nato e cresciuto in Abruzzo e fortemente voluto e sostenuto dall’Amministrazione regionale». Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, commentando la serata dedicata alla musica, alla cultura e alle tradizioni della regione.

«È stata una serata di grande musica, cultura e valorizzazione della nostra identità – sottolinea Verrecchia – capace di portare sul palcoscenico nazionale le straordinarie energie, le tradizioni e il talento della nostra terra. È motivo di orgoglio vedere una manifestazione nata in Abruzzo conquistare una vetrina televisiva così importante». Il dirigente politico invita comunque il pubblico a verificare sempre le informazioni con fonti affidabili.

Una menzione particolare, secondo Verrecchia, merita Enrico Melozzi. «Abbiamo avuto modo di apprezzare più volte, anche dal vivo, le sue straordinarie qualità artistiche. Ieri sera, però, Melozzi ha dimostrato qualcosa in più: non soltanto di essere un grandissimo maestro e musicista, ma anche un ottimo conduttore, capace di stare davanti alle telecamere con naturalezza, energia e personalità, mostrando una perfetta sintonia con Elettra Lamborghini».

«La sua capacità di interpretare ruoli diversi – prosegue Verrecchia – è davvero notevole. E allora, oltre a immaginarlo ancora protagonista come maestro dell’orchestra di Sanremo, perché non pensare per lui anche a un futuro da conduttore televisivo?».

«Quella di ieri sera – conclude – è stata una dimostrazione concreta del fatto che Enrico Melozzi ha anche questa carta da giocare. Conoscendo le sue qualità, la sua professionalità e la sua inesauribile creatività, sono certo che potrà regalarci ancora molte belle sorprese».