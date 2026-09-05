Abuzzo, finanziati 82 progetti per l’invecchiamento attivo

REGIONE – Sono 82 i progetti finanziati attraverso l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”, misura da 3,8 milioni di euro sostenuta dalla programmazione FSE. Le graduatorie definitive, pubblicate sul portale Coesione Abruzzo, confermano l’ampia partecipazione del territorio e l’interesse crescente verso le politiche dedicate agli over 65.

L’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo (nella foto) sottolinea come i numeri finali confermino il valore dell’intervento e la sua attualità: il tema dell’invecchiamento attivo è sempre più centrale e richiede misure concrete di inclusione e coesione sociale. Il successo dell’avviso evidenzia la risposta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nel sostegno agli anziani.

Un dato significativo riguarda la distribuzione territoriale dei progetti finanziati: dei 82 interventi selezionati, 25 provengono dalla provincia di Chieti, mentre 19 ciascuno dalle province di L’Aquila, Teramo e Pescara. Una ripartizione che conferma la vivacità dell’intero territorio regionale e la capacità delle realtà locali di proporre iniziative strutturate e di qualità. Per valorizzare questo risultato, la Regione organizzerà una due giorni dedicata alla misura FSE, il 15 settembre a Pescara e il 16 settembre all’Aquila, con incontri rivolti alle associazioni beneficiarie.

L’avviso, pubblicato nel dicembre scorso, finanzia progetti rivolti ai cittadini over 65, con l’obiettivo di promuovere benessere, inclusione sociale e qualità della vita, rafforzando il ruolo attivo degli anziani nella comunità. Gli interventi selezionati prevedono il coinvolgimento di almeno 30 partecipanti, una durata massima di 12 mesi e un finanziamento compreso tra 30.000 e 50.000 euro.

Una misura che conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere politiche sociali innovative e nel valorizzare il contributo degli anziani alla vita delle comunità locali.