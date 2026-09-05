Masci e Cremonese: “La Notte dei Serpenti porta Pescara e l’Abruzzo nelle case di milioni di italiani”

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore alla Cultura Alfredo Cremonese esprimono grande soddisfazione per il successo televisivo de La Notte dei Serpenti, andata in onda ieri in prima serata su Rai 1. La trasmissione è risultata la più vista dell’intero palinsesto nazionale, superando il 14,68% di share e raggiungendo un picco del 17,10%, numeri che confermano la forza di un progetto nato in Abruzzo e cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni e comunità.

«Un risultato straordinario – dichiarano Masci e Cremonese – che ha portato questo spettacolo, l’Abruzzo e Pescara nelle case di milioni di italiani, mostrando la potenza delle nostre tradizioni, della nostra musica, della nostra identità e la bellezza della nostra città». I due amministratori rivolgono un ringraziamento al Maestro Enrico Melozzi, alla Regione Abruzzo, al Comune di Pescara e ai pescaresi, protagonisti di un evento interamente ideato e realizzato in città.

«Quattro anni fa – ricordano – solo dei visionari sognatori come noi potevano seguire le intuizioni geniali del Maestro Melozzi e immaginare che un progetto così rivoluzionario potesse diventare, in così breve tempo, un successo travolgente».

Masci e Cremonese sottolineano come La Notte dei Serpenti rappresenti ormai «un sodalizio vincente» tra Pescara e la manifestazione: «Non sono parole: lo dicono i fatti, lo dicono i numeri straordinari. Una grande festa abruzzese partita da Pescara e arrivata in tutta Italia. Pescara e l’Abruzzo vincono ancora».