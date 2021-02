“Acquisire Clienti con il Funnel Marketing”, il libro di Capecci e Peca

Disponibile in libreria e su Amazon il manuale, che permette anche alle aziende locali di promuoversi con le tecniche di Marketing più evolute

PESCARA – É uscito Venerdì 26 Febbraio, per Hoepli, il libro di due giovani abruzzesi sulle strategie di Marketing più efficaci nel mercato Italiano.

Fabio Capecci (Corropoli – TE) e Marco Peca (Pescara – PE) lavorano da anni al fianco di moltissime aziende nell’ambito del Marketing e della promozione. Il libro “Acquisire Clienti con il Funnel Marketing” è un condensato di quello che hanno visto funzionare nel mercato italiano, fatto di moltissime microimprese e di elevata concorrenza. Un vero e proprio manuale, che permette anche alle aziende locali di promuoversi con le tecniche di Marketing più evolute ed espandersi nel mercato.

Il concetto di “Funnel” ha origine statunitense ed è oggi molto usato nel Web Marketing. In italiano funnel si traduce con “imbuto” e la scelta di questo utensile non è casuale. Un funnel è tanto più efficace quanto più riesce ad attrarre un gran numero di persone nella parte alta dell’imbuto e poi trasformarle in clienti.

Questo modello è l’evoluzione del classico modo di fare pubblicità, non più spot generici, ma messaggi mirati a seconda degli interessi e delle esigenze del pubblico. In questo modo, grazie alle possibilità offerte dal Web Marketing, è possibile intercettare dei perfetti sconosciuti e portarli a diventare clienti fidelizzati senza soffocarli con pubblicità martellanti o promozioni che cercano di vendere a tutti i costi.

È questa la sfida che si propongono gli autori del libro: aiutare le piccole e medie imprese a distinguersi e promuoversi in maniera sostenibile e proficua.

Per approfondire l’argomento il libro “Acquisire Clienti con il Funnel Marketing” edito da Hoepli Editore è disponibile in libreria e su Amazon.

BIO AUTORI

Fabio Capecci

Fabio Capecci è un marketer specializzato nell’utilizzo di strategie online che permettono di creare un per- corso di acquisizione clienti, ottenere nuovi contatti e aumentare la fidelizzazione di quelli già acquisiti. Lavora per aiutare imprese e imprenditori ad aumentare il fatturato attraverso azioni di marketing strategico, rendendo le pagine aziendali più visibili e pro- muovendo prodotti e servizi a un target interessato. Il valore aggiunto che lo contraddistingue è la caratteristica di occuparsi in prima persona di ideare la strategia su misura per l’azienda. Crede fermamente nel principio di non fornire mai “copia e incolla”. Studia sempre, in base al settore e alle necessità, quali sono le azioni che permettono a imprese e imprenditori di migliorare la qualità del traffico sui propri siti, il numero richieste di informazione e di vendite e che, quindi, consentono di aumentare i propri clienti.

Marco Peca

Marco Peca è uno sviluppatore web e data analyst. Si occupa di programmazione e gestisce l’ottimizzazione dei processi che prevedono l’utilizzo di tool e strumenti di web marketing. È specializzato nel definire gli indicatori più adeguati a seconda della strategia aziendale da sostenere, nell’impostare tecnicamente i tracciamenti per aumentare l’efficacia e le conversioni delle attività relative al percorso di acquisizione clienti e nell’automatizzare i processi di web marketing. Il problem solving è alla base del lavoro che svolge e il suo valore aggiunto è la caratteristica di trovare soluzioni efficaci per risolvere difficoltà in ambito software. È animato da una forte curiosità, che lo spinge a coniugare la sua passione nell’apprendere e utilizzare le funzionalità di nuovi strumenti alla pragmaticità di raggiungere e ottenere risultati tangibili.