Pescara a Luci Gialle 2023: il programma di domenica 17 settembre

Ultima giornata della terza edizione del festival della letteratura del brivido: Dal Cosy Crime alle Superspie, passando per il Crimine d’epoca e il Cyber Crime

PESCARA – Un fitto susseguirsi di incontri animerà domani l’ultima giornata di Pescara a Luci Gialle, il Festival della letteratura del brivido, che si svolgerà presso la fondazione Pescarabruzzo, in corso Umberto, a partire dalle 17, ad ingresso libero.

Il primo appuntamento sarà dedicato al “Cozy crime”, un sottogenere della narrativa poliziesca che mette in scena una trama gialla condita da leggerezza e humor, e vedrà coinvolti gli autori Giacomo Faenza e Serena Venditto, che converseranno con il giornalista Paolo Ferri e l’autore Angelo Lupo Timini.

Sarà poi la volta di un corposo parterre di scrittori, abruzzesi e non: Omar Di Monopoli e Antonio Tenisci, che si confronteranno con Emma Pomilio e Roberto Melchiorre, in merito ai “Crimini d’epoca”, ossia quelli che si intrecciano abilmente con la Storia.

A seguire, un focus su argomenti di grande attualità: gli inquietanti fenomeni legati al web Challenge – le sfide pericolose promosse sul web, che coinvolgono gli adolescenti – e al Cyber Crime, e dunque i temi della sicurezza informatica con i rischi connessi alle violazioni, saranno trattati da Antonio Teti, esperto di Computer Science e docente di Cyber Security e Cyber Intelligence e dall’autore e fisico Fabrizio di Marco, con la moderazione della giornalista Marina Moretti.

Infine, Pescara a Luci Gialle affronterà il tema delle Superspie ripercorrendo le vicende intricatissime, e vere, dei “Cinque di Cambridge”, gli agenti segreti doppiogiochisti che, a partire dagli anni Trenta, trasmisero importanti informazioni dei servizi segreti britannici all’Unione Sovietica, con la partecipazione dello scrittore e sceneggiatore milanese Andrea Carlo Cappi e lo scrittore Enzo Verrengia, accompagnati dal moderatore Luigi Paluzzi.

Il festival è ideato e organizzato da Rotary Club Pescara Nord e dall’associazione culturale Numerozero, ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Pescara e del Comune di Sulmona, di enti e imprese private. Main partner della terza edizione sono l’azienda Unigross, Fondazione Europa Prossima e Fondazione Pescarabruzzo.

Partner del festival anche Onoranze Funebri Emidio e Alfredo De Florentiis, Farmacia Simoncelli, Gioiellerie Landolfi e Ainis, Hotel Plaza, Radio Start, pastificio Rustichella d’Abruzzo e Virgolacom per il supporto nella comunicazione.

Programma di domenica 17 settembre, ultima giornata di Plg

“PESCARA A LUCI GIALLE” 2023

Festival della letteratura del brivido – III Edizione

domenica 17 settembre

ore 17,00 Giallo ma non troppo: il Cosy Crime

Giacomo Faenza e Serena Venditto conversano con Paolo Ferri e Angelo Lupo Timini

ore 17,45 Crimini d’epoca

Omar Di Monopoli e Antonio Tenisci dialogano con Emma Pomilio e Roberto Melchiorre

ore 18,30 Web challenge e cyber crime, tra realtà e fiction

Antonio Teti conversa con Fabrizio di Marco. Modera Marina Moretti

ore 19,15 Le superspie: i cinque di Cambridge

Andrea Carlo Cappi conversa con Enzo Verrengia. Modera Luigi Paluzzi

BIOGRAFIE DEGLI OSPITI della QUARTA GIORNATA – 17 SETTEMBRE – PESCARA

GIALLO MA NON TROPPO – IL COSY CRIME

Serena Venditto e Giacomo Faenza e conversano con il giornalista Paolo Ferri e Angelo Lupo Timini

SERENA VENDITTO

È nata a Napoli, dove lavora al Museo Archeologico Nazionale. Ha esordito con la commedia Le intolleranze elementari (Homo Scrivens, 2012). Nel 2018 ha pubblicato con Mondadori Aria di neve, il primo volume della serie gialla dedicata al gatto Mycroft e ai quattro coinquilini di via Atri 36, seguito da L’ultima mano di burraco (2019). Nel 2022 scrive per l’antologia Gatti neri e vicoli bui con Maurizio de Giovanni e Francesco Pinto. I romanzi della serie hanno ricevuto vari riconoscimenti, fra i quali il premio Nabokov, il Garfagnana in Giallo e il Giallo Garda.

GIACOMO FAENZA

Nato a Washington, Faenza è laureato in legge e vive a Roma. È regista, sceneggiatore, docente di cinema e documentario e consulente Rai. Ha esordito nella narrativa con Ciao Ciao Commissario, originale commedia nera pubblicata nella collana Giungla Gialla di Mursia. Protagonista è il commissario Pirrone: tutt’altro che supereroe di stampo hollywoodiano, è un uomo ancora in grado di esprimere indignazione e sana coscienza civile.

CRIMINI D’EPOCA

Omar Di Monopoli e Antonio Tenisci dialogano con Emma Pomilio e Roberto Melchiorre

OMAR DI MONOPOLI

È nato a Bologna da famiglia pugliese. Ha esordito nel 2007 con il romanzo Uomini e cani (premio Kihlgren 2008), cui hanno fatto seguito Ferro e fuoco (2008), La legge di Fonzi (2010) pubblicati da Isbn edizioni. Nel 2017 ha pubblicato per Adelphi il noir Nella perfida terra di Dio, tradotto all’estero e diventato fumetto per Sergio Bonelli editore; nel 2020, per Feltrinelli, pubblica Brucia l’aria. Insegna scrittura creativa, scrive per la radio e per il cinema e collabora con La Stampa, Il Fatto Quotidiano e Rolling Stone Italia.

ANTONIO TENISCI

Abruzzese, vive a Ortona dopo anni di lavoro a Roma e Napoli. È stato consulente informatico e responsabile del presidio internet della Camera dei Deputati. Il suo romanzo La Congiura dei Cardinali è pubblicato da Leone Editore. Suo anche Ombre viola, pubblicato nello speciale Giallo Mondadori dal titolo Amori Malati, tre casi di femminicidio. Con il libro La Madama ha vinto il Premio dell’Editoria Abruzzese – Città di Roccamorice 2016.

EMMA POMILIO

Nata ad Avezzano, è stata lettrice accanita sin da bambina. Ha iniziato presto a scrivere racconti gialli e fantastici, poi è passata al romanzo storico. L’esordio è con Dominus, pubblicato da Mondadori e seguito da La notte di Roma. Con Il ribelle apre la fortunata serie Il romanzo di Roma, curata da Valerio Massimo Manfredi, a cui partecipa anche con Il sangue dei fratelli. Con La vespa nell’ambra torna al giallo, anche se si tratta comunque di un giallo storico ambientato nella Roma del 48 a.C. Nel 2022 esce La grande Roma dei Tarquini, volume doppio che comprende il precedente La dinastia segreta e il seguito La vera storia del Superbo.

ROBERTO MELCHIORRE

Laureato in filosofia, docente e scrittore abruzzese, da anni scrive libri di letteratura per ragazzi, molti dei quali ispirati a personaggi storici come Pericle ed Ercole, Leonardo da Vinci, Ghandi e Mandela, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel suo ultimo libro ha delineato con perizia il profilo umano di Dante, con il suo talento ma anche con i suoi pregi e difetti. Una narrazione in cui la storia intricatissima di Firenze fa da sfondo all’intreccio con grande rigore storico.

WEB CHALLENGE E CYBER CRIME TRA REALTÀ E FICTION

Antonio Teti conversa con Fabrizio Di Marco. Modera Marina Moretti

ANTONIO TETI

Esperto di Computer Science, ha conseguito il Dottorato di Ricerca con specializzazione in Technology Intelligence all’Università d’Annunzio Chieti-Pescara. È docente di Cyber Security e Cyber Intelligence. Autore di pubblicazioni scientifiche, collabora con la stampa del settore e compie ricerche e consulenze nell’ ICT, Information and Communication Technology, per aziende pubbliche e private e per istituzioni governative. Insignito di premi e onorificenze in ambito scientifico e istituzionale, è autore di 14 libri di informatica adottati da università italiane e straniere e di oltre 160 pubblicazioni.

FABRIZIO DI MARCO

Fisico e insegnate, lo scrittore abruzzese si occupa da anni di letteratura gialla e di cinema di genere. Firma articoli per riviste specializzate ed è autore di testi teatrali. Nel 2011 ha esordito nella narrativa con il giallo Spiando la notte. Nel 2014 ha pubblicato il suo secondo romanzo, Lo Scorpione d’argento (Rogiosi Editore), omaggio al cinema thriller italiano degli anni Sessanta e Settanta, seguito poi da La visione del male, che affronta il tema del deep web.

LE SUPERSPIE – I CINQUE DI CAMBRIDGE

Andrea Carlo Cappi conversa con Enzo Verrengia e Luigi Paluzzi

ANDREA CARLO CAPPI

Milanese, è scrittore, traduttore, sceneggiatore, curatore editoriale e blogger. Conosciuto anche con gli pseudonimi François Torrent, Alex Montecchi e Andrew Cherry, ha pubblicato una cinquantina di titoli, tra cui le serie thriller Medina, Agente Nightshade e Black. È autore della saga horror-erotica Danse Macabre, di romanzi originali con Diabolik e Eva Kant e di un ciclo su Martin Mystère (Premio Italia 2018 e Premio Atlantide 2019). Per RadioRAI ha co-sceneggiato la fiction Mata Hari.