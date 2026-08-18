Abruzzo: voucher fino a 15.000 euro per studiare all’estero

REGIONE – Gli studenti abruzzesi delle scuole superiori avranno la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero grazie al nuovo voucher regionale fino a 15.000 euro, destinato alle famiglie con ISEE fino a 35.000 euro e agli studenti che non hanno riportato insufficienze nell’anno scolastico 2025/2026. La Regione Abruzzo ha pubblicato oggi l’Avviso ufficiale, mettendo a disposizione 1 milione di euro per finanziare esperienze formative internazionali, anche per l’intero anno scolastico.

L’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo sottolinea la portata strategica dell’intervento: «Vogliamo dare ai nostri ragazzi la possibilità di confrontarsi con altre realtà scolastiche, conoscere nuove culture e acquisire competenze preziose per il loro futuro. Investire nella mobilità internazionale significa investire nella formazione, nell’autonomia e nelle opportunità dei giovani abruzzesi, facendo in modo che il reddito familiare non sia un ostacolo».

Il voucher riguarda l’anno scolastico 2027/2028 e si rivolge agli studenti che oggi frequentano la seconda classe nei licei e negli istituti quadriennali, o la terza classe negli altri indirizzi. Il percorso potrà svolgersi sia in un Paese dell’Unione europea sia in uno Stato extraeuropeo, attraverso programmi organizzati dalla scuola, da enti specializzati o tramite soluzioni autonome che comprendano scuola e alloggio.

Il contributo, fino a 15.000 euro, coprirà le spese effettivamente sostenute e documentate: scuola o programma di studio, viaggio, vitto e alloggio, assicurazione, materiale didattico, attività culturali e tutoraggio educativo. Non si tratta quindi di un assegno automatico, ma di un rimborso basato sulla rendicontazione delle spese.

La domanda non sarà presentata direttamente dalle famiglie: saranno infatti le scuole a raccogliere le manifestazioni di interesse, verificare i requisiti e formare la graduatoria in base all’ISEE crescente. In caso di parità, prevarrà il merito scolastico (media dei voti finali, esclusi condotta, religione e attività alternativa) e, se necessario, l’età più giovane dello studente.

Le istanze potranno essere inviate dal 15 ottobre al 3 novembre 2026, esclusivamente tramite lo sportello digitale della Regione Abruzzo. Trattandosi di una procedura a sportello, le domande ammissibili saranno finanziate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse: le famiglie interessate dovranno quindi attivarsi tempestivamente presso il proprio istituto.

Il voucher sarà erogato attraverso la scuola con un anticipo dell’80% e un saldo del 20% dopo la rendicontazione finale. Il beneficio potrà decadere in caso di rinuncia, mancata partenza, cambio di scuola prima dell’avvio del percorso, mancato completamento o rientro anticipato non giustificato. In caso di revoca, la Regione potrà richiedere la restituzione delle somme già erogate.

Con questo investimento da 1 milione di euro, l’Abruzzo punta a portare i propri studenti “dentro le aule del mondo”, offrendo a un numero sempre maggiore di giovani la possibilità di trasformare un’esperienza internazionale in un tassello concreto del proprio futuro.