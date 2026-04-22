Abruzzo, avanzano i progetti di turismo inclusivo su costa e cammini

FIRENZE – I due grandi progetti di inclusione turistica presentati a Firenze dalla Regione Abruzzo procedono con tempistiche diverse ma con un’unica direzione: rendere il territorio sempre più accessibile. Da un lato c’è “Bike to Coast for Everyone”, ormai concluso e pienamente operativo lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi; dall’altro il “Cammino Grande di Celestino – Un Cammino di tutti”, attualmente in fase di attuazione e destinato a completarsi nel 2027.

“Bike to Coast for Everyone”, finanziato dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio e cofinanziato dalla Regione Abruzzo, ha coinvolto 19 comuni affacciati sui 131 chilometri di costa abruzzese, con la partecipazione di Anffas Abruzzo, Legambiente Abruzzo e Lega Navale di Ortona. Il progetto ha trasformato la mobilità e la fruizione del litorale attraverso interventi mirati: stabilimenti balneari privi di barriere, spiagge più accessibili, nuove attrezzature per il mare e biciclette inclusive, una rete informativa sensoriale collegata al portale abruzzoturismo.it, mappature dei servizi e percorsi formativi per operatori e tirocinanti. Ne sono nate esperienze concrete come cicloturismo accessibile, uscite in barca, corsi di vela e kayak inclusivi, spiagge attrezzate, totem sensoriali lungo la costa e parchi gioco pensati per tutti.

Il secondo progetto, il Cammino Grande di Celestino, rappresenta uno degli interventi più innovativi a livello nazionale nel campo dell’accessibilità dei cammini e del turismo lento. Finanziato con 1,7 milioni di euro dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio, punta a rendere pienamente accessibile un itinerario di 225 chilometri che collega L’Aquila a Ortona, attraversando borghi, eremi e paesaggi di straordinario valore naturalistico e culturale. Avviato operativamente nell’estate 2025, il progetto sta entrando nel vivo grazie ai primi momenti di coprogettazione nei territori di Fossa e Stiffe, coordinati dall’USRC, che hanno riunito istituzioni, operatori e stakeholder locali. Un altro passo decisivo è stato il primo corso di formazione per conduttori di Joelette, organizzato dal Parco nazionale della Maiella all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, che ha fornito competenze tecniche per accompagnare escursioni inclusive lungo i sentieri del Cammino.

L’Abruzzo consolida così la sua strategia di turismo accessibile, unendo costa ed entroterra in un’offerta che mette al centro la persona e la possibilità di vivere il territorio senza barriere.