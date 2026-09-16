Abruzzo: sostegno unanime per San Luigi Orione Patrono della Protezione Civile

REGIONE- Approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Abruzzo la risoluzione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Massimo Verrecchia, che impegna la Regione a sostenere formalmente il percorso per il riconoscimento di San Luigi Orione quale Patrono della Protezione Civile Italiana. Un voto condiviso da tutte le forze politiche, che assume un valore particolarmente significativo per una terra segnata da una lunga storia di calamità naturali e, soprattutto, dal terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915.

Verrecchia sottolinea come la figura di Don Orione sia profondamente legata alla memoria abruzzese: il sacerdote raggiunse Avezzano all’indomani del sisma, organizzò i soccorsi, assistette i superstiti e si dedicò all’accoglienza di migliaia di orfani, contribuendo alla ricostruzione morale e sociale di un territorio devastato. Un impegno che non fu isolato: già nel terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, Don Orione si distinse per la capacità di coordinare gli interventi di assistenza, ricevendo dal Regno d’Italia la medaglia d’argento e la nomina a vicepresidente del Patronato Regina Elena.

Secondo Verrecchia, il riconoscimento non ha solo un valore religioso, ma anche civile e istituzionale: i valori incarnati da San Luigi Orione – altruismo, solidarietà, organizzazione, spirito di servizio – sono gli stessi che animano oggi la Protezione Civile e le migliaia di volontari impegnati quotidianamente nella sicurezza delle comunità.

La risoluzione approvata impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale a trasmettere una richiesta formale al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, affinché il governo accompagni l’iter istituzionale. L’atto sarà inviato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, ai Comuni di Avezzano e Tortona, al comitato promotore e alla congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza. Prevista inoltre la promozione di iniziative culturali, commemorative e divulgative.

“Ringrazio tutti i consiglieri regionali per il voto unanime – conclude Verrecchia – un segnale forte che parte dall’Abruzzo. Riconoscere San Luigi Orione come Patrono della Protezione Civile significherebbe rendere omaggio a un uomo che seppe interpretare con straordinaria lungimiranza il dovere di essere presenti dove una comunità soffre. Dalla memoria del terremoto della Marsica può partire oggi un messaggio nazionale di solidarietà, servizio e speranza.”