Giro d’Abruzzo, Marsilio: “Le terme abruzzesi al centro della seconda tappa”

POPOLI TERME – La seconda tappa del Giro d’Abruzzo, da Popoli Terme a Caramanico Terme, diventa l’occasione per valorizzare due tra le principali località termali della regione. Un messaggio chiaro, come ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha evidenziato l’importanza di rafforzare la conoscenza e l’attrattività di questo patrimonio anche oltre i confini regionali.

Marsilio ha ricordato come Popoli Terme abbia già intrapreso un percorso di rilancio significativo: politiche mirate e iniziative dedicate hanno riportato al centro la vocazione termale della città, al punto da entrare nella sua denominazione ufficiale. Un risultato che testimonia la capacità del territorio di recuperare identità e competitività.

Il Giro d’Abruzzo, ha spiegato il presidente, rappresenta uno strumento strategico per sostenere le località termali nel loro impegno di promozione, rilanciare la vocazione turistica e dare impulso all’economia delle aree interne. La scelta di attraversare borghi e centri più piccoli conferma la volontà di portare visibilità anche ai territori meno conosciuti. Le prime due tappe, da Cupello a Casalincontrada e poi a Popoli Terme, hanno già mostrato una partecipazione popolare ampia e calorosa, segno dell’entusiasmo con cui le comunità accolgono la manifestazione.