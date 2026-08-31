Abruzzo, nuova riorganizzazione del 118: più postazioni H24 e potenziamento in tutte le Asl

REGIONE – La Regione Abruzzo interviene in modo strutturale sul sistema di emergenza‑urgenza, approvando – su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì – una rimodulazione complessiva del 118 che amplia postazioni, orari e tipologie di servizio. Il nuovo assetto aggiorna la riorganizzazione varata nel 2023 e porta a 111 postazioni operative tra H24 e H12: 32 medicalizzate MSA, 48 infermieristiche MSAB, 20 MSB con soccorritore di base o avanzato, oltre a 11 postazioni stagionali.

Verì ha spiegato che la revisione nasce da un monitoraggio triennale condotto dal Crea, il Comitato regionale emergenza‑urgenza, che ha analizzato gravità dei codici, tipologia degli interventi e fasce orarie delle chiamate. Un lavoro che ha permesso di ridistribuire risorse umane e mezzi in modo più aderente alle esigenze dei territori, traducendosi nel documento tecnico approvato dalla giunta.

Nella Asl Avezzano‑Sulmona‑L’Aquila vengono potenziate le dotazioni nel capoluogo con un’ambulanza infermieristica e un’automedica H24; nuove automediche H24 arrivano anche ad Avezzano e Castel di Sangro. A Civitella Roveto la postazione diventa infermieristica H24, mentre a Pratola Peligna l’ambulanza di base H12 viene affiancata da un servizio notturno infermieristico. Estesa H24 l’ambulanza infermieristica di Pescocostanzo, attivata una postazione di base H24 a Pescasseroli e riattivata l’ambulanza stagionale di Ovindoli.

Nella Asl Lanciano‑Vasto‑Chieti arriva una nuova postazione medicalizzata H24 a Chieti, mentre a Lanciano viene confermata la seconda ambulanza infermieristica H24. A Villa Santa Maria, Torricella Peligna e Lama dei Peligni viene garantita l’ambulanza infermieristica H24, affiancata da un’automedica sperimentale. A San Giovanni Teatino si aggiunge una nuova postazione infermieristica.

Nella Asl Pescara viene confermata la postazione infermieristica H24 a Città Sant’Angelo, mentre a Civitella Casanova la postazione diurna infermieristica viene integrata con un servizio notturno di base.

Infine, nella Asl Teramo viene aggiunta una postazione infermieristica H24 nel capoluogo e istituita una nuova postazione H24 a Roseto. Confermate le postazioni stagionali di Pineto e Mosciano.

Un intervento che punta a rendere più efficiente la rete dell’emergenza, calibrando mezzi e personale sulle reali necessità dei territori abruzzesi.