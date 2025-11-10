Abruzzo protagonista al Merano WineFestival e alla Fiera del Tartufo

MERANO – L’Abruzzo è stato protagonista alla 34ª edizione del Merano WineFestival, dove ha presentato le sue eccellenze gastronomiche. L’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha sottolineato come le specialità proposte abbiano rappresentato la genuinità e la qualità della tradizione abruzzese.

Sono iniziati gli showcooking nell’area Fuori Salone, con piatti come la ventricina abbinata alle bollicine della Costa dei Trabocchi, la chitarrina al tartufo e i formaggi della transumanza. Il tartufo è stato protagonista anche della cena di gala organizzata dalla Regione Abruzzo al Castello Pinzenau, riservata a giornalisti, produttori e buyer.

Alla Gourmet Arena hanno partecipato 15 aziende abruzzesi del settore food, offrendo un’esperienza di gusto legata al Made in Italy. L’Abruzzo ha inoltre presentato due tartufi da record e annunciato la Fiera internazionale del tartufo d’Abruzzo, in programma all’Aquila dal 28 al 30 novembre.

La Regione ha ribadito l’impegno nel valorizzare il tartufo, i suoi cavatori e trasformatori, restituendo dignità a un prodotto spesso venduto in modo anonimo. La cena di gala ha celebrato il tartufo con un menù interamente dedicato, organizzato in collaborazione con Arap e le Camere di Commercio.

Imprudente ha invitato il pubblico a scoprire il tartufo in Abruzzo, anticipando che l’edizione aquilana vedrà raddoppiati gli spazi espositivi e la presenza dei tartufai. Il programma dettagliato sarà svelato nei prossimi giorni e includerà showcooking, convegni e incontri con buyer internazionali.