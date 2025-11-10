Protezione Civile: esercitazione interregionale in Abruzzo nel 2026

REGIONE – Il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha proposto l’organizzazione di tre esercitazioni interregionali nel 2026. L’Abruzzo si è candidato per ospitare quella dell’Italia centrale, proposta accolta positivamente. Il presidente Marco Marsilio ha confermato che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile è già al lavoro per garantire il successo dell’evento.

Musumeci ha inoltre accettato l’invito di Marsilio a partecipare all’esercitazione regionale in programma a Pescara dal 27 al 30 novembre, la prima sotto la direzione di Maurizio Scelli. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di mostrare la qualità e l’efficienza del sistema abruzzese.

Durante la riunione della Commissione Protezione Civile, si è discusso anche della tutela dei volontari. Marsilio ha ribadito la necessità di un riconoscimento contrattuale specifico per il personale della protezione civile, lodando il governo Meloni e il ministro Musumeci per aver avviato un percorso legislativo in tal senso.