L’Abruzzo premiato da Slow Wine 2026: vini, sostenibilità e novità

REGIONE – L’Abruzzo e Molise brillano nella nuova edizione della Guida Slow Wine 2026, confermandosi territori di grande vitalità e visione. Con 9 Chiocciole, 11 Bottiglie, 5 Monete e 9 Novità, le due regioni si distinguono per qualità, autenticità e impegno verso una viticoltura sostenibile.

La 16ª edizione della guida, curata da Slow Food Editore, non si limita a recensire le migliori etichette italiane, ma propone una lettura critica del settore, invitando produttori e consumatori a riflettere sul ruolo del vino in un mondo in trasformazione. Tra le novità, l’inserimento della grammatura del vetro per ogni bottiglia recensita: un gesto concreto verso la sostenibilità ambientale.

Slow Wine lancia una call to action: ridurre il peso delle bottiglie da 0,75 l a meno di 450 grammi entro il 2026, per diminuire consumi ed emissioni. Un impegno che rafforza la visione di una filiera vitivinicola consapevole e leggera.

Abruzzo: tra Cerasuolo, bianchi in ascesa e nuove sottozone

Il Cerasuolo d’Abruzzo vive un momento felice, apprezzato per colore e versatilità. In difficoltà invece il Montepulciano, penalizzato da scelte stilistiche datate, ma con esempi virtuosi in chiave moderna. Cresce l’interesse per i vini bianchi: brillano il Trebbiano, discreto e profondo, e il Pecorino, espressivo e promettente. Le sottozone della Doc Abruzzo aprono nuove prospettive, mentre le annate estreme mettono alla prova la tradizionale pergola abruzzes

Milano celebra Slow Wine 2026

Sabato 18 ottobre, negli spazi di Superstudio Maxi, si terrà la presentazione nazionale della guida. La giornata si apre alle 10 con l’incontro Il futuro è leggero, dedicato al packaging sostenibile. Dalle 14 alle 20, grande degustazione aperta al pubblico con:

Oltre 450 banchi di assaggio

Più di 900 vini

133 aziende “novità”

19 cantine abruzzesi e molisane presenti

Biglietto: 49 euro (39 euro per soci Slow Food e Fisar), con copia della guida inclusa.

Le cantine premiate

Abruzzo e Molise

Agricola Cirelli Bottiglia TOP SLOW

Agricola Vinica Chiocciola TOP SLOW/BEST BUY

Ausonia Bottiglia TOP SLOW

Barone Cornacchia Moneta TOP SLOW/BEST BUY

Casachiara Novità

Cataldi Madonna TOP

Cingilia Moneta TOP SLOW

Famiglia Febo Novità TOP SLOW

Faraone Moneta TOP/BEST BUY

Fattoria Nicodemi TOP SLOW

Fontefico Bottiglia TOP

Pettinella Bottiglia TOP SLOW

Rabasco Chiocciola TOP SLOW/BEST BUY

Steiger-Kalena Bottiglia TOP

Tenuta I Fauri Moneta TOP SLOW/BEST BUY

Tenuta Terraviva Chiocciola TOP SLOW

Tenute Martarosa Novità

Torre dei Beati Chiocciola TOP

Valle Reale Bottiglia TOP