REGIONE – La Regione Abruzzo ha presentato a Pescara lo stato degli interventi di edilizia sanitaria e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 2024, alla presenza del presidente Marco Marsilio, dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, dei direttori generali delle ASL e del Dipartimento Sanità.

Marsilio ha annunciato lo sblocco di fondi risalenti al 1998, grazie agli accordi con il Ministero della Salute, che permetteranno di avviare i nuovi ospedali di Avezzano, Vasto e Lanciano. In totale sono stati liberati oltre 500 milioni di euro tra risorse statali, regionali e delle ASL, cui si aggiungono interventi strategici come la nuova centrale 118 dell’Aquila e la progettazione dell’ospedale di Teramo. Le gare sono già state pubblicate e l’obiettivo è aprire i cantieri entro fine 2026, con lavori stimati in circa tre anni.

Sul fronte dei LEA, Marsilio ha evidenziato che l’Abruzzo risulta pienamente adempiente in tutte le aree dell’assistenza, grazie a un sistema di monitoraggio e rendicontazione rafforzato.

L’assessore Verì (nella foto) ha sottolineato i risultati ottenuti con una programmazione mirata: rinnovo delle apparecchiature, aumento del personale con oltre 120 milioni di euro investiti, potenziamento della rete territoriale e delle farmacie dei servizi. Ha inoltre ricordato le eccellenze regionali, come lo screening neonatale per la diagnosi precoce della SMA, ringraziando gli operatori sanitari per il lavoro svolto nel post-pandemia.