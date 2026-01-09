Marsilio incontra i sindacati TUA: nessuna privatizzazione e nuovi investimenti

REGIONE – Si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i sindacati dei lavoratori di TUA per discutere delle future scadenze e del rinnovo dei contratti di servizio previsti per il 2026 e 2027. Marsilio ha ribadito la piena disponibilità al confronto e ha smentito con decisione qualsiasi ipotesi di privatizzazione, confermando che il trasporto resterà pubblico e gestito come servizio locale.

Il presidente ha spiegato che nelle aree interne si continuerà a garantire il servizio ottimizzando i costi e utilizzando mezzi adeguati, tutelando anche le piccole e medie imprese del settore. Ha inoltre evidenziato gli investimenti realizzati negli ultimi anni, con un significativo potenziamento del parco mezzi e l’imminente presentazione di nuovi treni, insieme all’aumento delle tratte ferroviarie, anche fuori regione.

Marsilio ha concluso sottolineando che TUA rimarrà un’azienda interamente pubblica e che il dialogo con lavoratori e sindacati proseguirà in modo trasparente e costruttivo, nell’interesse dei cittadini e del servizio pubblico.