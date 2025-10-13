Abruzzo in crescita: +50% turismo estero nel 2025

RIMINI – Durante il TTG Travel Experience 2025 di Rimini, Giammarco Giovannelli, presidente di Confcommercio Abruzzo e Federalberghi regionale, ha tracciato un bilancio positivo della stagione turistica abruzzese. I dati parlano chiaro: le province dell’Aquila e di Teramo hanno registrato 12.000 arrivi estivi (rispetto agli 8.000 del 2024) e 39.000 giornate di presenza, con un incremento significativo anche del turismo internazionale.

A contribuire a questo trend sono stati i bandi attivati dalla Camera di Commercio Gran Sasso, che ha investito 800.000 euro negli ultimi tre anni per incentivare la ricettività e la destagionalizzazione. Solo nel 2025, i bandi hanno generato 1.708 arrivi esteri, 7.000 giornate di presenza e 38 gruppi turistici stranieri, provenienti da America, Germania e Belgio.

La sinergia tra enti locali, Regione e Camere di commercio ha reso l’Abruzzo una destinazione turistica sempre più visibile e attrattiva, capace di coniugare mare e montagna, borghi e cultura, tradizioni ed enogastronomia. In vista di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, Giovannelli sottolinea l’importanza di continuare a investire per posizionare la regione come meta d’eccellenza tutto l’anno.